Ya han concluido los trabajos en 22 vías del Guadalhorce y la Axarquía afectadas por las inundaciones del 29 y 30 de octubre y se ultiman las obras en otras 29 por las fuertes lluvias del 13 de noviembre

Francisco Salado explica que, además de la retirada de material acumulado en la calzada, se ha actuado para la contención de taludes y el desatoro de obras de drenaje

La Diputación de Málaga ha concluido las reparaciones de emergencia en 22 carreteras del Valle del Guadalhorce y la Axarquía afectadas por la DANA que sufrió la provincia los días 29 y 30 de octubre. En total, se han destinado 2,3 millones de euros a esos trabajos. Y, actualmente, se ultiman las obras en 29 vías de la Axarquía y la Serranía de Ronda para reparar los daños ocasionados por la DANA del 13 de noviembre, que suponen una inversión de 985.000 euros. Por ello, el montante global para las obras de emergencia ha sido de casi 3,3 millones de euros.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que los trabajos que ya han terminado han consistido en la retirada de material acumulado en la calzada para permitir el paso de vehículos, así como la reconstrucción de aquellos elementos dañados que suponían un grave peligro para la circulación, como la contención de taludes y de las plataformas y la restitución y desatoro de obras de fábrica y obras de drenaje.

En la zona del Guadalhorce se ha tenido que invertir 1,7 millones de euros para arreglar desperfectos en las carreteras MA-3300, MA-3400, MA-3401, MA-3403, MA-3404, MA-4400, MA-4401, MA-4402, MA-5401 Y MA-5403. Son vías que comunican Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, Villanueva de la Concepción y Almogía, Valle de Abdalajís hacia Las Angosturas, Ardales y El Chorro, y que sirven de acceso a Gibralgalia, La Joya y Bobastro, entre otros puntos.

En la zona de la Axarquía se han ejecutado obras de emergencia con un importe de 600.000 euros en un total de 12 carreteras que comunican localidades como Cútar, El Borge, Almáchar, Totalán, Benamargosa, Benamocarra, Iznate, Sedella, Salares y Árchez.

Por otra parte, Francisco Salado ha indicado que actualmente se siguen desarrollando los trabajos de emergencia que se declararon como consecuencia de la segunda DANA, ocurrida el 13 de noviembre. En este caso, se está trabajando tanto en carreteras de la Axarquía como en la Serranía de Ronda con un montante de 985.000 euros. Las actuaciones son similares a las de arreglos por el primer temporal con retirada del material acumulado en la calzada, la reparación de escolleras y muros de contención y el desatoro de obras de drenaje como tubos y cunetas.

En el caso de la Axarquía se ejecutan obras por un importe de 865.000 euros en las 12 carreteras de la primera DANA y en otras 13 nuevas que afectan también a términos municipales de Alcaucín, Canillas de Aceituno, Arenas, Sayalonga, Vélez-Málaga, Moclinejo y Riogordo.

Y en la serranía de Ronda se está trabajando en cuatro carreteras ubicadas en los términos municipales de Benaoján y Cortes de la Frontera, con una inversión de 120.000 euros.