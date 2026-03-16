Recibirán la Medalla de Oro en una ceremonia que se celebrará en Ardales el día 26 de abril

También se concederá una mención honorífica al pueblo de Ronda por su solidaridad durante los temporales del pasado mes de febrero al acoger de forma desinteresada a buena parte de la población desalojada de Grazalema

El presidente, Francisco Salado, señala que con estos premios se reconoce a personas y entidades que hayan destacado por sus cualidades, merecimientos y servicios en beneficio de la provincia

La Diputación de Málaga entregará el próximo 26 de abril las Medallas de Oro de la Provincia a Danza Invisible, a la Asociación Alhelí, la Cámara de Comercio de Málaga, a la empresa Román y Martos y a AMIVEL. Además, se concederá una mención honorífica al pueblo de Ronda.

El presidente, Francisco Salado, ha apuntado que la institución provincial otorgará sus más altas distinciones en el marco de una ceremonia con motivo de la celebración del Día de Málaga, que este año se desarrollará en el municipio de Ardales.

Salado ha explicado que la Diputación reconoce con estos premios a personas y entidades que por sus especiales cualidades, merecimientos y servicios destacados, extraordinarios o excepcionales hayan destacado en beneficio de la provincia.

“Estas personas y entidades contribuyen con su esfuerzo y con su éxito a construir una provincia mejor, ambiciosa, justa y solidaria, y representan un espejo en el que todos podemos mirarnos para seguir prosperando”, ha subrayado el presidente.

En el caso de la mención honorífica a Ronda, el presidente ha destacado que, con este reconocimiento, “queremos poner en valor a administraciones y personas que fueron ejemplo de solidaridad, empatía y trabajo sobrehumano en una situación especialmente complicada”.

Danza Invisible

Danza Invisible nació en Torremolinos a comienzos de la década de los años ochenta, en un momento de profunda transformación cultural en España. Desde sus inicios, el grupo destacó por su personalidad musical, por la calidad de sus composiciones y por su capacidad para conectar con el público, convirtiéndose rápidamente en una de las bandas más representativas del movimiento musical de la nueva ola y del pop-rock español.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria artística, Danza Invisible ha desarrollado una carrera sólida y reconocida tanto por el público como por la crítica especializada, consolidándose como una de las formaciones musicales más influyentes del panorama musical español.

Entre sus composiciones más conocidas destacan temas que forman ya parte del patrimonio musical colectivo de nuestro país, como ‘Sabor de amor’, ‘Sin aliento’, ‘A este lado de la carretera’ –versión del tema de Van Morrison-, ‘Agua sin sueño’ o ‘Reina del Caribe’.

La importancia de Danza Invisible no radica únicamente en su éxito musical, sino también en su capacidad para representar una forma de entender la música y la cultura vinculada a la identidad mediterránea, al dinamismo creativo de la Costa del Sol y a la proyección cultural de la provincia de Málaga.

Asociación Alhelí

La Asociación Alhelí nace de una experiencia personal de su presidenta, Yolanda Verdugo, tras la pérdida de su madre. Ante la falta de recursos específicos y acompañamiento durante su propio duelo, decidió transformar su vivencia en un proyecto de ayuda para otras personas.

Constituida oficialmente en enero de 2016, Alhelí se ha consolidado como un espacio de referencia en la provincia de Málaga para quienes atraviesan el tránsito hacia la aceptación de una pérdida a través de la colaboración con distintas administraciones públicas.

Actualmente, esta entidad ha asistido a más de 200 personas –en ocasiones, desplazando su equipo a distintos puntos de la provincia– y más de 50 personas han asistido a sus grupos de apoyo mutuo.

Cámara de Comercio de Málaga

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga cumple 140 años de existencia promoviendo la actividad económica en la provincia y velando por los intereses de las empresas que prestan sus servicios en este territorio. En estos años de historia, la institución cameral ha atravesado por distintas vicisitudes y ha sabido adaptarse a los tiempos para afrontar los nuevos retos que la clase empresarial ha ido demandando con el objetivo de mejorar su posicionamiento.

Además de promover la tradición mercantil malagueña, en su momento reclamó al Estado un Plan de Infraestructuras, la llegada del AVE a Málaga, solicitó potenciar el eje mediterráneo para mejorar las exportaciones e importaciones en la provincia, y se involucró en promociones turísticas y culturales en beneficio de la sociedad malagueña.

Hoy en día avanza en la implantación de nuevas tecnologías y en la formación a todos los niveles y sectores de la empresa, así como en la promoción y apoyo a la creación de empresas, información empresarial, y en la puesta al día y puntual actualización de cuanto puede beneficiar a empresarios y empresas.

Román y Martos

Esta empresa familiar está dedicada a la elaboración y distribución de productos alimenticios, orientada a cubrir las necesidades del sector mayorista y del canal HORECA (hostelería, restauración y catering). Fundada en 1981 por Juan Román y Miguel Martos, cuatro décadas después y con la segunda generación al frente de la compañía, es uno de los mayores referentes del sector de la distribución alimentaria en Andalucía.

Adheridos a Sabor a Málaga, la marca promocional de la Diputación del sector agroalimentario, la empresa trabaja principalmente en tres grandes líneas: pescado y marisco fresco, productos refrigerados y congelados, y una amplia gama de carnes frescas y congeladas.

Posee unas amplias instalaciones, que superan los 12.500 metros cuadrados, en el polígono La Huertecilla, una flota con una treintena de vehículos frigoríficos y una plantilla de profesionales altamente cualificados –cercana al centenar de empleados-. Uno de los grandes hitos de la compañía fue la adquisición en 2015 de su propio barco atunero, lo que le permitió convertirse en armadora y liderar la captura de atún rojo salvaje en el Estrecho.

AMIVEL

AMIVEL es una asociación de personas con diversidad funcional física u orgánica, con sede en Vélez-Málaga y alcance en toda la comarca de la Axarquía. Constituida en 1992, su objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la provincia.

Su trayectoria dio un giro clave en 1996, cuando comenzó a gestionar el control y supervisión de aparcamientos. Este paso marcó la transición de una labor meramente ocupacional a la inserción laboral real, culminando en 1999 con la obtención de la calificación de Centro Especial de Empleo.

AMIVEL se define como una “gran familia” volcada en tres ejes fundamentales: el ámbito social, el laboral y el deportivo, en el que destacan principalmente en baloncesto en silla de ruedas. Desde su primera fase de ascenso a Primera División en la temporada 1980-1981, el club ha evolucionado hasta convertirse en un referente de alta competición a nivel nacional e internacional, contando en sus filas con jugadores paralímpicos de diversas nacionalidades.

Mención honorífica al pueblo de Ronda

Paralelamente, la Diputación de Málaga también distinguirá con una Mención Honorífica al pueblo de Ronda, por su papel solidario durante los temporales del pasado mes de febrero al acoger de forma desinteresada a buena parte de la población desalojada de Grazalema, contribuyendo a garantizar la seguridad de los vecinos afectados por las intensas lluvias.

El gesto solidario del municipio ha sido destacado como un ejemplo de cooperación entre localidades durante una emergencia.