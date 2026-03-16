El proyecto afectará a una parcela de más de 8.200 metros cuadrados, de los que el 79% se destinarán a zonas verdes, equipamientos públicos y viales.

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado la modificación del planeamiento urbanístico que permitirá la construcción de un nuevo hotel con unas 40 habitaciones en el municipio, concretamente en una parcela situada junto a la carretera A-404, en las proximidades de la urbanización Peralta.

La actuación dará lugar a una unidad de ejecución de 8.278 metros cuadrados, de los cuales cerca del 79% se cederán al Ayuntamiento para la creación de zonas verdes, áreas libres, equipamientos, calles y aparcamientos públicos. En total, más de 6.500 metros cuadrados pasarán a formar parte del patrimonio municipal.

La propuesta salió adelante en el último pleno ordinario con el voto favorable de PP y Vox, mientras que PSOE y Con Andalucía optaron por la abstención. El expediente cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, una vez incorporadas diversas subsanaciones solicitadas en relación con la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones tras su aprobación inicial el pasado año.

El futuro establecimiento hotelero incluirá también un espacio destinado a restaurante, aunque el número definitivo de habitaciones se concretará cuando se redacte el proyecto constructivo final.

En el diseño se contemplan además medidas para mejorar la integración con el entorno residencial cercano, entre ellas refuerzos de aislamiento acústico, sistemas de ventilación natural cuando las condiciones climáticas lo permitan y soluciones para favorecer un uso eficiente y racional del agua.

El planeamiento prevé una única fase de desarrollo, con un plazo aproximado de un año para las obras de urbanización, que comenzarán una vez se aprueben el estudio de detalle, el proyecto de reparcelación y el correspondiente proyecto de urbanización. Las edificaciones podrán levantarse de forma paralela a estas obras una vez obtenidas las licencias necesarias.

La evaluación económica del plan fija en 246.085 euros el presupuesto estimado para las obras de urbanización. Además, el incremento patrimonial previsto para la hacienda municipal, derivado de las cesiones de suelo y del aprovechamiento urbanístico, se sitúa en torno a 724.885 euros.

La iniciativa se enmarca en el crecimiento urbanístico y económico del municipio y responde también a la escasez actual de plazas hoteleras en Alhaurín de la Torre, una cuestión que el Ayuntamiento viene abordando con distintas actuaciones urbanísticas para favorecer la implantación de nuevos establecimientos.