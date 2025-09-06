Numerosas personas han acudido a esta primera noche de la tradicional celebración, que se prolonga hasta el domingo con numerosos actos

La Verbena Popular de Alhaurín de la Torre, una de las citas más esperadas en el calendario festivo de la localidad, ha dado comienzo la noche de este viernes con un éxito absoluto en el Parque Municipal del Mirador de Bellavista donde se va a desarrollar durante todo el fin de semana hasta la noche del domingo.

La cita ha arrancado con un pasacalles en el que ha participado la reina y damas de la edición de 2024 y las autoridades con el alcalde, Joaquín Villanova, al frente acompañados por la Banda Municipal de Música. A su llegada al Parque Municipal se ha inaugurado la exposición fotográfica que recoge numerosos momentos de ocio y diversión del municipio con los personajes de la época.

Igualmente, ha quedado abierta la tómbola benéfica que se instala cada año y que en este 2025 están gestionando los miembros de la Parroquia de San Sebastián para recaudar donativos para las obras de los salones parroquiales. En el servicio de barra con comida y bebida está al frente la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, los Moraos.

La diversión ha comenzado con la música de la Orquesta Trenzao que ha puesto a bailar a los asistentes antes del momento más esperado de la noche que ha sido la elección de la reina y damas de esta edición tras la despedida de las anteriores.

El alcalde y el edil de fiestas han subido al escenario para imponer la corona y las bandas a las afortunadas que han sido: Loli Luque como Reina; Antonia Garrido Cordero, Primera Dama; y María Roca Martín elegida Segunda Dama. Asimismo se ha realizado un homenaje al matrimonio formado por Cristóbal Martín Povea y Teresa Illanes Mengíbar por su contribución y labor en las fiestas del municipio y hacerlas crecer.

Los dos no lo esperaban y se han mostrado muy agradecidos y emocionados por este reconocimiento por el que han sido agasajados con una placa y flores. El DJ Paco Carrera ha pinchado los éxitos de ayer y hoy para finalizar la primera noche de esta conocida popularmente, como Verbena de los 60.

El alcalde ha asegurado que es una fiesta «muy nuestra a la que tenemos un cariño especial» y que todas las personas que han sido homenajeadas o han recibido el título de reina y damas se lo merecen «como los que más» y les ha deseado que tanto ellos como todos los alhaurinos disfruten de un fin de semana de diversión y alegría.

Este sábado el programa de actos de la Verbena Popular comienza a las diez de la mañana con la diana floreada a cargo de la Charanga ‘Los Torrinos’ junto al reparto de chumbos y anís por las calles del centro histórico. A las once se inicia el I Encuentro de Amigos de los Vehículos Clásicos en el entorno del Parque Municipal donde a mediodía habrá una degustación de comida por parte de los Moraos y música con el DJ Paco Carrera. Ya por la noche, será el grupo Infinity Show el que ponga la música para hacer bailar a todos hasta que el cuerpo aguante.