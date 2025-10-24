La Concejalía de Cultura recuerda que está a punto de ponerse en marcha la Escuela de Espectadores, una iniciativa de mediación cultural que acompañará el Ciclo de Teatro de noviembre. El proyecto propone una serie de coloquios y encuentros destinados a presentar y analizar las obras programadas, fomentando una mirada crítica y participativa del público.

Todavía quedan plazas disponibles.

La actividad está dirigida a personas mayores de 18 años. Además, quienes asistan de forma continuada a las seis sesiones recibirán como obsequio una entrada para la obra “Las Furias”, que se representará el 21 de noviembre.

Las sesiones se desarrollarán los días 28 de octubre; 4, 11, 18 y 25 de noviembre; y 2 de diciembre, siempre a las 18.00 horas, en el Centro Cultural Vicente Aleixandre.

Las inscripciones pueden formalizarse a través del formulario https://forms.gle/J5vtDaHRXMsUqkN97 y enviando la documentación requerida a cultura@alhaurindelatorre.es, o bien de forma presencial en el propio centro cultural.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa.