La ya tradicional actividad dirigida al público infantil de entre 3 y 10 años de edad ha regresado este miércoles con la representación de la versión en títeres del clásico cuento de ‘Las habichuelas mágicas’

La actividad dirigida a niños y niñas entre los 3 y los 10 años, ‘Un cuento alh mes’, que organiza la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha vuelto a su cita tras el parón veraniego.

Lo ha hecho de la misma manera que se despidió antes de las vacaciones de verano, con un gran éxito de público y convocatoria pues todas las plazas disponibles para disfrutar de la actividad se han cubierto.

La compañía rondeña Andén Mágico ha sido la encargada, una vez más, de poner en escena el cuentacuentos que se ha representado: ‘Las habichuelas mágicas’, una versión de este clásico infantil.

Desde el propio centro y la Concejalía de Cultura y Biblioteca que dirige Manuel López, han remarcado la importancia de iniciativas como esta para promover entre los más jóvenes el gusto por la lectura, fomentar la imaginación y la creatividad y estimular la comunicación, el desarrollo del lenguaje y la comprensión.

Marco Colorín, de Andén Mágico, ha mostrado su ilusión por poder estar un año más en la Biblioteca Municipal con los más pequeños del municipio para transmitirles su «ilusión, magia y fantasía» a través de sus personajes y de todos los cuentos que tiene preparado para esta edición.

Para la cita del mes de noviembre próximamente se anunciará el cuento que se va a poner en escena y el plazo para hacer la reserva de las plazas.