La exhibición, destinada al alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato, celebra el 50.º aniversario del Instituto de Astrofísica de Andalucía mostrando los últimos avances en su ámbito científico

La primera edición de la Feria de la Educación Científica y Tecnológica de Málaga (Fecitec) arranca hoy con la exposición ‘Un cambio de perspectiva’, que acogerá el Centro de Ciencia Principia hasta el próximo mes de junio.

Organizada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y destinada al alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato, en ella se aúnan los últimos avances en astrofísica con la trayectoria del propio instituto, que cumple cincuenta años de investigación y desarrollo de instrumentación de vanguardia para misiones espaciales internacionales.

A su inauguración han acudido hoy el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, y el director del Centro de Ciencia Principia, José Carlos Clavijo. También han acudido estudiantes del IES Salduba (San Pedro Alcántara) y del CEIP Los Prados (Málaga).

La muestra propone un recorrido visual y conceptual por cinco décadas de investigación, exploración y compromiso con el conocimiento del universo por parte del IAA-CSIC, uno de los principales centros de investigación astrofísica en España.

Durante su inauguración, que da el pistoletazo de salida a Fecitec, el delegado territorial de Desarrollo Educativo ha afirmado: «La celebración de esta Feria pone de manifiesto una apuesta decidida por impulsar la educación científica y tecnológica como motor de futuro», añadiendo que «propuestas como la exposición ‘Un cambio de perspectiva’ contribuyen a acercar la investigación al ámbito educativo y a despertar el interés por la ciencia entre los más jóvenes».

Briones, que ha destacado el ejemplo de liderazgo internacional que constituye la trayectoria del IAA-CSIC, ha señalado asimismo: «Debemos seguir respaldando, promoviendo vocaciones científicas y tecnológicas, ya que en ellas reside la clave del avance, la innovación y el bienestar de nuestra sociedad».

Los centros educativos pueden solicitar una visita guiada a la muestra en la página web de Principia (www.principia-malaga.com). Disponen de dos turnos para ello, de 10 a 11 de la mañana y de 12 a 1 de la tarde. Las visitas duran una hora y admiten un máximo de 52 personas.

En primer lugar, se lleva a cabo un recorrido por algunas de las imágenes más impactantes del universo, con el objetivo de reflexionar sobre el lugar que la humanidad ocupa en él. A continuación, la actividad contempla la proyección de una pieza audiovisual que actúa como recurso didáctico y punto de partida para el desarrollo de diferentes dinámicas. Por último, se lleva a cabo un recorrido astronómico en el planetario que permite trasladar los conceptos presentados previamente a una representación dinámica del cielo, para favorecer su comprensión a través de una experiencia inmersiva.

La exposición ‘Un cambio de perspectiva’ se enmarca en la edición de Fecitec, organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial. La cita, que pretende acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al conjunto de la ciudadanía, reunirá a 59 centros educativos de la provincia y a 2.300 estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Durante los días 16 y 17 de abril, el alumnado mostrará sus proyectos y participará en diversos talleres y exposiciones que tendrán lugar en la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga.

De los 59 centros que han confirmado su presencia, 55 presentarán y defenderán los proyectos experimentales y tecnológicos que ha desarrollado su alumnado durante el presente curso bajo la coordinación del profesorado. El objetivo es mostrar cómo la ciencia y la tecnología afectan y transforman nuestro entorno cotidiano, destacando especialmente la conexión entre los fenómenos naturales, las aplicaciones tecnológicas y su impacto social. Se trata, por tanto, de una experiencia educativa y ciudadana, en la que los estudiantes se convierten en los protagonistas del conocimiento y la innovación.

Además de su dimensión expositiva, Fecitec es también un concurso escolar con diversas categorías, en el que se valora la calidad científica, la originalidad y el valor didáctico de los proyectos. La Feria otorgará una serie de reconocimientos a aquellos proyectos y centros cuya participación destaque de manera especial por su innovación, impacto, creatividad o compromiso. Para ello, participan en dos modalidades, elegidas previamente durante el periodo de inscripción que arrancó el pasado mes de enero: modalidad de concurso, organizada por niveles educativos y tipología de proyectos, o modalidad de muestra. Tanto los premios como las menciones de una y otra se entregarán en la ceremonia que acogerá la Caja Blanca el sábado 18 de abril.

Junto a la exposición de los proyectos educativos, el programa de Fecitec para los visitantes comprende también diversas actividades desarrolladas en otros espacios, como la Escuela de Ingenierías Industriales, que albergará conferencias, laboratorios y exposiciones del K-Project que ejecuta la UMA; el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o el edificio de investigación Ada Byron, dependiente también de la UMA.

La organización de Fecitec ha contado, además, con la implicación directa del alumnado de Formación Profesional de los IES La Rosaleda y El Palo. Así, los estudiantes de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, tutorizados por la profesora Verónica García, han sido los responsables del desarrollo de la imagen corporativa de la feria. El logotipo ha sido obra de Ismael Pérez, mientras que de la cartelería y photocall se han ocupado Sofía Rostirolla y Francisco David Fernández, apoyados por otros 19 compañeros de curso. Por su parte, el alumnado del CFGS de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa del IES El Palo, coordinados por la profesora Loreto Salas, colaborará en la organización y atención a los asistentes a la feria.