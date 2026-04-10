Se realizan el sábado 11 de manera simultánea en toda la comunidad

En la provincia de Málaga, 2.254 personas efectuarán las pruebas, que se desarrollarán en el IES Vicente Espinel de la capital

Un total de 8.314 personas se han inscrito para participar en Andalucía en las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller que se realizarán el sábado 11 de abril de manera simultánea en todas las provincias. En la provincia de Málaga, 2.254 personas han sido admitidas para efectuar las pruebas, que tendrán lugar en el IES Vicente Espinel de la capital.

Las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, con 7.126 inscritos en toda Andalucía, constituyen una vía para que las personas mayores de 18 años puedan acceder a esta titulación básica en el sistema educativo que les permite, a su vez, continuar su formación académica en los niveles superiores de Bachillerato y Ciclos Formativos. En la provincia de Málaga, se han recibido 1.923 inscripciones.

Las pruebas están concebidas como una segunda oportunidad para el alumnado que abandonó sus estudios de manera prematura, así como para aquellas personas que en su día no pudieron formarse. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional realiza cada año dos convocatorias, en abril y junio.

Para la organización de las pruebas, que se desarrollan en jornada de mañana y tarde, se han constituido un total de 41 comisiones evaluadoras, de las que 9 pertenecen a la provincia de Málaga.

Los contenidos de los ejercicios son los correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas y se organizan en torno a tres ámbitos de conocimiento: Científico-tecnológico, Social y de Comunicación. Para obtener el título es necesario aprobar los tres ejercicios, si bien, en caso de no superar el conjunto de las pruebas, se mantienen las calificaciones de los ámbitos aprobados que tendrán validez en todo el territorio nacional. De este modo, los aspirantes podrán optar al título de Graduado examinándose de los ámbitos suspensos en sucesivas convocatorias.

Asimismo, las personas que previamente hayan cursado la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, en el régimen general o para personas adultas, y hayan superado determinadas materias o ámbitos estarán exentas de la realización de las pruebas correspondientes, de acuerdo con las equivalencias establecidas.

Una vez concluidas las pruebas del 11 de abril, se abrirá un nuevo plazo de presentación de solicitudes, desde el 13 de abril al 4 de mayo para participar en la convocatoria correspondiente al mes de junio de 2026, que tendrá lugar el día 20 de junio.

Pruebas título de Bachiller

En cuanto a las pruebas dirigidas a la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años, este sábado 11 de abril tiene lugar la primera jornada de las pruebas que continuarán el sábado 18 de abril con su segunda jornada. Según los datos de inscripción de la Consejería en esta convocatoria participan un total de 1.188 personas para cuya organización se han constituido 8 comisiones evaluadoras. En la provincia de Málaga, hay 331 inscritos y 1 comisión evaluadora.

Los aspirantes se examinarán de las materias pertenecientes al bloque de materias comunes, de modalidad y optativas de las distintas modalidades de bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología, General, y Artes en sus dos vías, la de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y la de Música y Artes Escénicas.

El objetivo de estas pruebas es facilitar a los andaluces el acceso a una titulación académica oficial, favoreciendo su reincorporación al Sistema Educativo para completar su formación con estudios superiores. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional realiza cada año una convocatoria, dividida en dos jornadas.

Para obtener el título de Bachiller es necesario superar todos los ejercicios, si bien se podrán mantener las materias aprobadas para próximas convocatorias. Por su parte, las personas que ya hubiesen cursado y superado una o varias materias en Bachillerato o enseñanza equivalente quedarán exentas de la realización de parte de las pruebas.