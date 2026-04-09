La Delegación Territorial organiza una cita en la que 2.300 alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato expondrán sus proyectos y participarán de talleres y exposiciones el 16 y 17 de abril

La Feria de la Educación Científica y Tecnológica de Málaga, Fecitec, arranca la próxima semana con la participación de 59 centros de la provincia. La cita, organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, se desarrollará los próximos días 16 y 17 de abril en las Facultades de Marketing y Gestión y de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga y contará con una asistencia prevista superior a los 2.300 alumnos de las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Fecitec, organizada por la Delegación Territorial con la colaboración de la Universidad de Málaga (UMA), el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga, tiene el propósito de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al conjunto de la ciudadanía y muy especialmente al público más joven. Este evento se enmarca en las actividades de divulgación científica orientadas a fomentar las vocaciones STEM y el pensamiento crítico.

De los 59 centros que han confirmado su presencia, 55 presentarán y defenderán los proyectos experimentales y tecnológicos que ha desarrollado su alumnado a lo largo del presente curso bajo la coordinación del profesorado. Lo harán en las Facultades de Marketing y Gestión y de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA, espacio destinado a acoger los expositores de la feria. El objetivo es mostrar cómo la ciencia y la tecnología afectan y transforman nuestro entorno cotidiano, destacando especialmente la conexión entre los fenómenos naturales, las aplicaciones tecnológicas y su impacto social. Se trata, por tanto, de una experiencia educativa y ciudadana, en la que los estudiantes se convierten en los protagonistas del conocimiento y la innovación.

Además de su dimensión expositiva, Fecitec es también un concurso escolar con diversas categorías, en el que se valora la calidad científica, la originalidad y el valor didáctico de los proyectos. La Feria otorgará una serie de reconocimientos a aquellos proyectos y centros cuya participación destaque de manera especial por su innovación, impacto, creatividad o compromiso. Para ello, los centros participan en dos modalidades, elegidas previamente durante el periodo de inscripción que arrancó el pasado mes de enero: modalidad de concurso, organizada por niveles educativos y tipología de proyectos, o modalidad de muestra. Tanto los premios como las menciones de una y otra se entregarán en la ceremonia que acogerá la Caja Blanca el sábado 18 de abril.

Junto a la exposición de los proyectos educativos, el programa de Fecitec para los visitantes comprende también diversas actividades desarrolladas en otros espacios, como la Escuela de Ingenierías Industriales, que albergará conferencias, laboratorios, exposiciones y diferentes proyectos de la UMA; el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora, o el edificio de investigación Ada Byron, dependiente también de la UMA.

Como arranque de la feria, el Centro Principia acogerá desde el viernes 10 la exposición ‘Un cambio de perspectiva’, organizada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía con motivo de su 50º aniversario y en la que se unen los últimos avances en astrofísica con la trayectoria del propio instituto durante este medio siglo. La exposición, destinada a los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato, permanecerá abierta hasta el mes de junio. Los centros interesados pueden solicitar su visita en la propia web de Principia (www.principia-malaga.com).

La organización de Fecitec ha contado, además, con la implicación directa del alumnado de Formación Profesional de los IES La Rosaleda y El Palo. Así, los estudiantes de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, tutorizados por la profesora Verónica García, han sido los responsables del desarrollo de la imagen corporativa de la feria. El logotipo ha sido obra de Ismael Pérez, mientras que de la cartelería y photocall se han ocupado Sofía Rostirolla y Francisco David Fernández, apoyados por otros 19 compañeros de curso. Por su parte, el alumnado del CFGS de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa del IES El Palo, coordinados por la profesora Loreto Salas, colaborará en la organización y atención a los asistentes a la feria.