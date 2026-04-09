Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:

Técnico/a agrícola – Alhaurín de la Torre

Se busca técnico/a agrícola para gestionar y optimizar cultivos en finca ubicada en Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada analizará el estado de los cultivos, coordinará trabajos de campo y tomará decisiones para mejorar la producción. Se requiere formación en el ámbito agrícola y capacidad de organización y análisis. No se exige experiencia previa. Se ofrece puesto con responsabilidad sobre equipos, salario entre 33.000€ y 40.000€ brutos anuales y posibilidad de desarrollo profesional.

Oferta publicada en InfoJobs

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/tecnico-agricola/of-id62c685511466e9af1a8486a9dadac

Especialista en marketing digital – Alhaurín de la Torre

La empresa Culligan Aquaverso busca un/a especialista en marketing digital para gestionar el funnel de adquisición, campañas de paid media y análisis de resultados. Se requiere experiencia de 2 a 3 años en marketing digital, dominio de herramientas como Google Ads, Meta Ads y GA4, y orientación a resultados. Se ofrece jornada completa, incorporación inmediata, formación continua y participación en proyectos de crecimiento dentro de un entorno internacional.

Oferta publicada en LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/4390926294/

Especialista en animales de compañía – Alhaurín de la Torre

La empresa Tiendanimal busca especialista en animales de compañía para su tienda en Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada asesorará a clientes y garantizará el buen funcionamiento del espacio de venta. Se requiere formación o experiencia en el sector, habilidades comunicativas y actitud positiva orientada al trabajo en equipo. Se ofrece contrato a media jornada, formación continua, beneficios sociales y oportunidades de desarrollo profesional.

Oferta publicada en Tiendanimal

https://empleo.tiendanimal.com/jobs/especialista-en-animales-de-compania-alhaurin-de-la-torre-media-jornada

Operador/a Salón de Juegos – Alhaurín de la Torre

Se busca operador/a para salón de juegos en Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada atenderá al público, controlará accesos, supervisará el funcionamiento de las máquinas y gestionará cobros y caja. Se requiere experiencia en atención al cliente, habilidades comunicativas, manejo básico de sistemas y disponibilidad para turnos rotativos. Se ofrece contrato indefinido, salario competitivo, formación continua y oportunidades de desarrollo profesional.

Oferta publicada en LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/4395481023/

Cocinero/a / Ayudante de Cocina – Alhaurín

El Hotel Alhaurín Golf busca incorporar un/a cocinero/a o ayudante de cocina con incorporación inmediata. La persona seleccionada apoyará en la preparación de platos, organización de la cocina y mantenimiento de la limpieza, siguiendo los estándares de calidad e higiene. Se requiere experiencia previa en cocina, capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad horaria y actitud proactiva. Se ofrece contrato a tiempo completo, incorporación inmediata, buen ambiente de trabajo y oportunidades de desarrollo profesional.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-ayudante-cocina/cociner@__ayudante_de_cocina-5205971.htm