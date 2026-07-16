El partido de fútbol entre España y Argentina será este domingo, 19 de julio, a las 21.00 horas, pero ya desde las 19.30 horas habrá animación con música con DJ y animación

La gran final de la Copa del Mundo de Fútbol 2026 entre las selecciones de España y Argentina se podrá seguir en directo en una pantalla gigante en el Parque Municipal de los Patos. La cita será este domingo, día 19 de julio, a partir de las 21.00 horas, aunque ya desde una hora y media hora antes habrá ambiente y música en el escenario.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo y Fiestas y de Grandes Eventos que dirige Andrés García, ha optado por el mismo y exitoso formato de la final de la Eurocopa 2024, en la que España se impuso a la selección de Inglaterra por dos goles a uno. Para ello, habrá animación con el Reverendo Seven y música con DJ Fab.

El Consistorio anima a la ciudadanía a acudir y a disfrutar de la gran final del Mundial en compañía de nuestros vecinos, haciendo piña y siempre en un clima de respeto y de sana deportividad. Hace ahora 16 años, en 2010 Alhaurín de la Torre también registró un gran ambiente durante el Mundial en la final contra Países Bajos (1 a 0), en aquella ocasión con el epicentro en la plaza de San Sebastián.