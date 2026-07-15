El Área de Deportes ha finalizado los trabajos de cepillado, limpieza y mantenimiento de cara al inicio de la próxima temporada. En el principal del Estadio de Los Manantiales se ha llevado a cabo el recebo de caucho de todo el terreno. Se han invertido unos 10.000 euros

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha finalizado los trabajos de mejora, mantenimiento y reparación de la superficie de juego de los campos de fútbol y de las pistas de pádel de Los Manantiales, un trabajo en el que se han invertido prácticamente unos 10.000 euros.

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, ha indicado que se trataba de un compromiso del alcalde, Joaquín Villanova, con los clubes, escuelas y usuarios de estas instalaciones, con el objetivo de que las instalaciones presenten el mejor estado de cara al inicio de la próxima temporada deportiva.

El trabajo más laborioso se ha realizado en el campo de fútbol 11 del Estadio de Los Manantiales, donde se ha llevado a cabo el recebo del caucho, una operación esencial que consiste en la reposición de los materiales de relleno con la finalidad de mantener la amortiguación, asegurar el bote del balón y evitar que las fibras de hierba sintética se desgasten o se tumben prematuramente.

A ello hay que sumar el cepillado de la fibra, la limpieza por aspiración y cribado, la inspección de juntas y la revitalización del césped en general, unas tareas que también se han ejecutado en los campos de fútbol 7 de Los Manantiales, de Carranque y de El Pinar, así como en el Complejo de Pádel ‘Francis Ceballos’. El edil de Deportes recuerda que a todo ello hay que sumar las labores de mantenimiento en general que realizan los trabajadores del área a lo largo de todo el año.