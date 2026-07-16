El Pleno saca adelante la modificación del planeamiento tras culminar un largo y complejo proceso administrativo. La medida permitirá ganar dos mil metros cuadrados en las plazas de la Concepción y de San José para disfrute de la ciudadanía y para revitalizar el casco antiguo

16/07/2026.-

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado de forma definitiva la innovación-modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que permitirá ampliar las plazas de la Concepción y de San José, un proyecto estratégico para la transformación y revitalización del centro histórico del municipio.

Con este acuerdo culmina una compleja tramitación administrativa iniciada en 2020, durante la que se han obtenido los preceptivos informes favorables de las distintas administraciones competentes y se han incorporado al expediente las modificaciones y requerimientos técnicos solicitados por los diferentes organismos sectoriales, hasta completar todos los trámites necesarios para su aprobación definitiva.

La actuación supondrá un importante incremento de la superficie destinada al uso público en dos de los espacios más representativos del casco antiguo. En conjunto, las dos plazas ganarán más de 2.000 metros cuadrados de espacio peatonal, reforzando el modelo de ciudad impulsado por el Ayuntamiento, basado en la mejora de la calidad urbana, la recuperación de espacios para las personas y la puesta en valor del patrimonio histórico.

En el caso de la Plaza de la Concepción, la ampliación se llevará a cabo por su lado norte, permitiendo crear un nuevo espacio abierto con vistas hacia el Parque Municipal. La actuación contribuirá además a reforzar el entorno de la iglesia de San Sebastián y facilitará futuros proyectos de carácter cultural y turístico y de movilidad, con un aparcamiento subterráneo.

Por su parte, la intervención prevista en la Plaza de San José permitirá generar una nueva conexión peatonal entre las calles Juan Carlos I y Ermita, mejorando la permeabilidad urbana y ampliando una zona de gran valor histórico para el municipio.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha destacado que esta aprobación definitiva supone «un paso decisivo para seguir transformando el centro histórico de Alhaurín de la Torre y hacerlo más accesible, atractivo y pensado para las personas». El regidor lo ha calificado de “hito” y ha recordado que se trata de un proyecto largamente trabajado por el Ayuntamiento y que permitirá recuperar espacios de convivencia, mejorar la movilidad peatonal y continuar impulsando la revitalización del casco antiguo.

La memoria justificativa del proyecto destaca, entre los beneficios de la actuación, la recuperación de la configuración tradicional de la plaza mayor del municipio, el fortalecimiento de la identidad cultural e histórica del centro urbano, la mejora de la seguridad en eventos multitudinarios, la optimización de la movilidad y la creación de nuevos espacios públicos accesibles y de alta calidad urbana.

Tras la aprobación definitiva por el Pleno, el acuerdo continuará su tramitación administrativa mediante su publicación y posterior inscripción en el registro correspondiente, paso previo a la entrada en vigor de la modificación urbanística. El punto ha salido adelante con el voto favorable del grupo municipal del PP y la abstención