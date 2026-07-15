El proyecto, de 1,67 millones, afectará a La Calera y Huerta Alta y supone crear una nueva red de pluviales con grandes colectores y reorganizar el alcantarillado. El alcalde destaca que esta actuación eliminará riesgos en el entorno de Carranque en caso de otra DANA

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha sacado a licitación una nueva e importante obra para reforzar la protección del municipio frente a inundaciones y mejorar las infraestructuras hidráulicas. El contrato contempla la restitución de la canalización de aguas pluviales en las calles Félix Rodríguez de la Fuente, Cabo de Gata, José Espronceda y avenida de la Calera hasta su conexión con el Arroyo del Gato, con una inversión de 1.666.795,38 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha visitado las calles y ha explicado que en la práctica el proyecto supondrá la reorganización de toda la red de pluviales para canalizar y desviar el agua de los arroyos y prevenir riadas e inundaciones en la zona sur del casco urbano, como la que sucedió en Carranque durante la DANA de otoño de 2024.

La actuación se financiará gracias a la subvención concedida al Ayuntamiento por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del plan estatal de reparación de infraestructuras hidráulicas dañadas por la mencionada DANA.

El proyecto responde a la necesidad de adaptar las infraestructuras hidráulicas del municipio a episodios meteorológicos extremos, después de que las intensas lluvias provocaran graves escorrentías en estas zonas, con importantes daños materiales y situaciones de riesgo para la población.

Los estudios técnicos realizados tras aquel episodio constataron que la red existente resulta insuficiente para evacuar los grandes caudales generados durante lluvias torrenciales. En concreto, el eje formado por las calles Félix Rodríguez de la Fuente y Cabo de Gata depende actualmente de un colector de reducida capacidad, mientras que la avenida de la Calera carece de una red adecuada, lo que dificulta el drenaje y favorece la acumulación de agua en su glorieta y el desbordamiento hacia las zonas inferiores.

Para solucionar esta situación, el proyecto contempla dos grandes líneas. Por un lado, se ejecutará una nueva red de evacuación de aguas pluviales mediante la instalación de colectores de gran capacidad, nuevos imbornales y sistemas de captación superficial que permitirán interceptar las escorrentías desde las cotas más altas y conducirlas de forma segura hasta el Arroyo del Gato.

Por otro, se acometerá una reorganización del alcantarillado y la separación de las aguas residuales, reestructurando parte de la red existente para que los vertidos funcionen por gravedad, eliminando la necesidad de sistemas de bombeo y reduciendo así tanto el consumo energético como los costes futuros de mantenimiento.

La actuación se desarrollará a lo largo de diferentes tramos de las calles José Espronceda, avenida de la Calera, Cabo de Gata y Félix Rodríguez de la Fuente, así como en la avenida Mar Cantábrico y las calles Arroyo Hondo y Océano Pacífico, donde también será necesario reorganizar parte de las infraestructuras existentes para compatibilizar los distintos servicios urbanos.

El proyecto incluye la instalación de grandes colectores de hormigón armado de hasta 1,5 metros de diámetro, dimensionados específicamente para soportar episodios de lluvias intensas, además de nuevos colectores para aguas residuales. Una vez finalizadas las obras hidráulicas, se procederá a la completa reposición del firme mediante una nueva base de zahorra y pavimentación con mezcla bituminosa.

La solución técnica adoptada ha sido diseñada para minimizar las afecciones durante la ejecución de las obras. Los trabajos se concentrarán principalmente en la calzada, preservando en la medida de lo posible el tránsito peatonal, y se han previsto distintas soluciones de ingeniería para evitar interferencias con las redes de abastecimiento, electricidad, gas y telecomunicaciones existentes.

Con esta nueva licitación, el Ayuntamiento da un paso más en su estrategia de modernización de las infraestructuras hidráulicas del municipio y de adaptación frente a los efectos del cambio climático, reforzando la seguridad de vecinos y viviendas mediante una red de drenaje mucho más eficiente y preparada para afrontar fenómenos meteorológicos de gran intensidad.