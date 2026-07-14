Vecinos de la urbanización Cortijos del Sol han trasladado a este medio su preocupación por los robos de cableado registrados en los últimos días en distintas zonas de Alhaurín de la Torre, después de conocer la noticia publicada por varios medios provinciales sobre la detención de tres personas presuntamente implicadas en estos hechos.

Según la información difundida, agentes de la Policía Local de Alhaurín de la Torre sorprendieron durante la madrugada a varios individuos manipulando un poste de luz y telecomunicaciones. Tras abandonar el lugar, los sospechosos fueron posteriormente localizados por los agentes, recuperándose material presuntamente sustraído en diferentes puntos del municipio.

Tras la publicación de la noticia, varios residentes de Cortijos del Sol se han puesto en contacto con este periódico para señalar que durante las últimas semanas habían detectado incidencias relacionadas con el cableado y movimientos sospechosos en la zona, mostrando además su inquietud por los perjuicios que este tipo de robos ocasionan a los vecinos.

Los robos de cobre y cableado generan importantes problemas tanto en el suministro de servicios como en las telecomunicaciones, afectando en muchos casos a viviendas, negocios e infraestructuras públicas.

La actuación policial ha permitido recuperar parte del material y evitar que los daños fueran mayores. Los hechos continúan bajo investigación para determinar el alcance total de los robos y la posible relación de los detenidos con otros incidentes similares registrados en el municipio.

Desde diversos sectores vecinales se reclama que se mantenga la vigilancia en las urbanizaciones más afectadas para prevenir nuevos episodios y reforzar la seguridad en las zonas residenciales.

La información inicial sobre las detenciones fue publicada por medios provinciales y posteriormente ha generado numerosas reacciones entre vecinos de distintas barriadas y urbanizaciones de Alhaurín de la Torre, especialmente en Cortijos del Sol y El Lagar, donde se habría recuperado parte del material sustraído.