Los individuos huyeron tras ser sorprendidos de madrugada encaramados a un poste del tendido, pero fueron localizados horas después en un local de hostelería. A los arrestados les constan numerosos antecedentes por robo y hechos similares en otros municipios

La Policía Local de Alhaurín de la Torre ha detenido a tres varones, de entre 25 y 28 años, todos ellos vecinos de la provincia de Córdoba, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio consistente en la sustracción de cableado del tendido telefónico. Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 13 de julio, sobre las 04:15 horas, cuando una patrulla del turno de noche se personó en la calle Las Eras, en su cruce con calle Los Rocieros, tras recibir un aviso sobre una posible sustracción de cable del tendido telefónico.

Al llegar al lugar, los agentes sorprendieron a dos individuos, uno de los cuales se encontraba encaramado a un poste del tendido. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la huida a pie, sin que pudieran ser interceptados en ese momento. En las inmediaciones se localizó una furgoneta, presuntamente utilizada por los sospechosos para desplazarse hasta el lugar, junto con una escalera de aluminio de doble tramo y unas tenazas de corte.

Asimismo, se hallaron diversos rollos y tramos de cable de cobre previamente cortados y agrupados en la vía pública, listos para su carga y transporte, tanto en el lugar de los hechos como en calles próximas.

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN

Horas más tarde, durante el relevo del turno de mañana, un agente que se encontraba fuera de servicio observó en el interior de un local hostelero de la localidad a varias personas cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las de quienes habían huido del lugar de los hechos.

Los policías se personaron en el establecimiento, donde localizaron a tres personas que fueron identificadas y, tras las comprobaciones oportunas, reconocidas por el agente actuante como las mismas que habían sido observadas junto al tendido telefónico horas antes. Practicado el registro superficial correspondiente, se intervinieron las llaves del vehículo relacionado con los hechos, procediéndose a la detención de los tres implicados, quienes fueron informados de sus derechos conforme al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A los detenidos les constan numerosos antecedentes por robo con fuerza y hechos similares en otros municipios.

DILIGENCIAS POSTERIORES

Durante el desarrollo de las diligencias, vecinos de otra zona del municipio alertaron de la presencia de más tramos de cable cortados y preparados para su traslado, hallazgo que fue verificado por los agentes en el lugar. El vehículo y los efectos intervenidos (escalera, tenazas de corte y cableado) han quedado a disposición de la autoridad judicial, continuando las diligencias de instrucción del atestado correspondiente.