Será a las 19.30 horas con entrada libre hasta completar aforo

Además, mañana domingo ofrecerá otro concierto en Campanillas, y el miércoles 6 de noviembre estará en Almargen

La Joven Orquesta Provincial de Málaga ofrecerá un concierto de Navidad junto a la Coral Santa María de la Victoria en la Catedral de Málaga el 15 de diciembre.

Bajo la dirección de Juan Paulo Gómez Hurtado, la orquesta interpretará un programa que incluye Ave Verum Corpus y Laudate Dominum de Mozart, The Many Moods of Christmas (Suites nº 1 y 2) de Robert Shaw y Robert Russell Bennet, y Hallelujah de El Mesías de Händel.

Será a partir de las 19.30 horas con entrada libre hasta completar el aforo. La apertura de puertas será a las 19.00 horas.

Además, esta semana la JOPMA estará en Campanillas y en Almargen con dos conciertos, también dirigidos por Juan Paulo Gómez Hurtado, en los que interpretará, entre otras piezas, ‘Caballería ligera’ y ‘Poeta y aldeano’ de Franz von Suppè; ‘Danza de Sansón y Dalila’ de Camile Saint-Saëns; ‘Orfeo en los infiernos’ de Jacques Offenbach y ‘En el bello Danubio azul’ de Johann Strauss.

El concierto de Campanillas será mañana domingo, 3 de diciembre, a las 12.00 horas en el Centro Cultural Antonio Beltrán Lucena, y en Almargen será este miércoles, 6 de enero, a las 18.00 horas en la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Ambas citas son de entrada libre hasta completar aforo.

La Joven Orquesta Provincial de Málaga y la Orquesta Escuela

La JOPMA, que inició su andadura en el año 1990 con el nombre de Camerata Académica, es una de las jóvenes orquestas más antiguas de Europa. Está formada por músicos de toda la provincia de Málaga que en su mayoría se encuentran realizando sus estudios musicales en los diferentes conservatorios y escuelas de música. Los músicos que se han formado en la JOPMA ahora forman parte de orquestas de todo el mundo. Con el apoyo de la Diputación de Málaga, que la patrocina desde 1999, la orquesta ha ido creciendo y se dedica a difundir la música clásica por toda la provincia. Su repertorio abarca todas las épocas y estilos, y sus jóvenes músicos han participado en encuentros y festivales en toda la geografía española y en países como Canadá, China, Francia, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía o Marruecos.