La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha informado de que este jueves está previsto realizar un desembalse en la presa de Casasola, en la provincia de Málaga, con el objetivo de eliminar los sedimentos acumulados como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

Desde la Consejería se ha subrayado que esta actuación no responde a motivos de seguridad, sino a una operación técnica de mantenimiento, destinada a retirar los arrastres y materiales que han podido entrar en el embalse durante el reciente episodio de precipitaciones.

El desembalse se llevará a cabo de forma controlada y planificada, siguiendo los protocolos habituales y con conocimiento de los servicios de emergencias y de las administraciones implicadas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

La Junta ha recalcado que este tipo de maniobras son habituales tras episodios de lluvias intensas y forman parte de las tareas de gestión y conservación de los embalses para asegurar su operatividad a medio y largo plazo.