El servicio de Emergencias 1-1-2 Andalucía ha coordinado un total de 8.570 emergencias en la provincia de Málaga durante el periodo navideño, comprendido entre las 15:00 horas del 24 de diciembre de 2025 y las 00:00 horas del 7 de enero de 2026, según el balance hecho público por la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Esta cifra supone un incremento del 30,28% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se gestionaron 6.578 incidencias, un aumento que se atribuye principalmente a los temporales meteorológicos registrados en la provincia y que, según la Junta, refleja también la confianza de la ciudadanía en el sistema de emergencias.

Los avisos más frecuentes recibidos a través del teléfono 1-1-2 han estado relacionados con asistencias sanitarias, con 4.252 llamadas, seguidas de los casos de seguridad ciudadana (1.414). A continuación se sitúan las incidencias de tráfico (656), los accidentes de circulación (350), los incendios (254) y las emergencias relacionadas con animales (238). El resto de intervenciones correspondieron a rescates y salvamentos, servicios sociales y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Las emergencias gestionadas en la provincia de Málaga representan el 22,51% del total registrado en Andalucía, donde durante todas las fiestas navideñas se atendieron 38.058 avisos, un 17,86% más que en el mismo periodo del año pasado.

Por provincias, Málaga fue la segunda con mayor número de incidencias, solo por detrás de Sevilla, que registró 9.214 emergencias. Le siguen Granada (4.962), Cádiz (4.781), Almería (3.035), Córdoba (2.828), Jaén (2.511) y Huelva (2.157).

En cuanto a las capitales, en la ciudad de Málaga se gestionaron 3.051 avisos, una cifra solo superada por Sevilla (4.122), mientras que el resto de capitales andaluzas quedaron por debajo.

La Junta de Andalucía ha recordado además que el 1 de enero de 2026 se cumplió un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, considerada la más grande de España en medios y recursos. El servicio 1-1-2 es gratuito, permanente y multilingüe, con atención en español, inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano, y permite coordinar con una sola llamada emergencias sanitarias, de seguridad, incendios, salvamento y protección civil durante las 24 horas del día, los 365 días del año.