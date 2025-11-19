Alumnado de los institutos locales ha acudido a la inauguración de la exposición ‘Diez razones para dejarte’ en la calle Málaga, donde también se ha grabado un original vídeo de rechazo a la violencia con la participación de asociaciones de mujeres, concejales y vecinos

La calle Málaga acoge ya una nueva exposición al aire libre con motivo de la proximidad del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La muestra ha sido inaugurada este miércoles por el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina; y otros miembros de la Corporación Municipal así como representantes de asociaciones de mujeres de la localidad.

En la exposición, denominada ‘Diez razones para dejarte’, pueden verse hasta diez razones para concienciar de esas actitudes y comportamientos que son considerados violencia contra la mujer a modo de conocimiento para la ciudadanía. Se podrá visitar hasta el próximo 28 de noviembre.

A su vez se ha llevado a cabo la grabación de un vídeo para las redes sociales, muy utilizadas por la población más joven, en el que han participado alumnos de los centros de Secundaria de la localidad, autoridades y mujeres de las asociaciones locales con el objetivo de dar visibilidad a esta violencia bajo el lema ‘Ni una más’. Todos los participantes han posado con las manos pintadas de morado, que es el color que identifica esta lucha.