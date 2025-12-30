En Andalucía continuará la gratuidad para menores de 15 años y los descuentos del 50% para jóvenes y el 40% para al resto de usuarios

Estas medidas entran en vigor a partir del 1 de enero, en virtud del Real Decreto Ley 17/2025 de ayudas al transporte público

La Junta de Andalucía mantendrá a partir del 1 de enero las bonificaciones adicionales en el transporte público y financiará de manera voluntaria el 20% de descuento para todos los usuarios. Esta prórroga de las bonificaciones, que se mantendrá durante todo el año 2026, implica que se mantendrá la gratuidad para menores de 15 años, los descuentos del 50% para jóvenes de hasta 30 años; y la bonificación del 40% al resto de abonos (20% por parte del Ministerio y el 20% restante de la Junta). Estas medidas se llevan a cabo en virtud del Real Decreto-ley 17/2025, de medidas de promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado que “Andalucía no sólo va a aplicar las bonificaciones del Ministerio de Transportes, sino que vamos a añadir un 20% de descuento adicional, para que el transporte público siga siendo la opción elegida por los andaluces para sus desplazamientos”. Rocío Díaz ha remarcado que el Gobierno de Juanma Moreno “siempre ha ofrecido facilidades a los usuarios”, con una tarjeta del Consorcio que ofrece ya descuentos permanentes, y, posteriormente, con la creación en 2022 de la Tarjeta Joven de Transporte. “Esto es un añadido que se suma al trabajo en materia de movilidad sostenible que realiza la Junta de Andalucía desde hace años”, ha dicho la titular de Fomento.

De esta forma, los beneficiarios de la Tarjeta Joven de Transporte mantendrán el coste del billete que disfrutaban en 2025. Los menores de 15 años disfrutarán de la gratuidad en el transporte público, mientras que los jóvenes entre los 15 y los 30 años tendrán un descuento adicional del 50%, que se suma al que ya tenía la propia Tarjeta Joven. Estas dos iniciativas se financian por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, salvo los descuentos que ya aplicaba previamente el Gobierno andaluz con la Tarjeta Joven.

Además, se prorroga la bonificación adicional del 40% en el resto de los usuarios del transporte público. Este porcentaje será posible gracias a la aportación voluntaria del 20% de la Junta de Andalucía, que se suma al 20% que aporta el Ministerio. Estas ayudas se aplicarán sobre los títulos multiviaje y abonos, es decir, a través de la tarjeta verde de los Consorcios, los bonos de los metros y aquellos operadores interurbanos que dispongan de abonos.

Díaz sí ha lamentado que, una vez más, se haya “esperado hasta el último momento para anunciar la continuidad de las bonificaciones”. “Sería mucho más fácil y daría más tranquilidad a los usuarios y las comunidades autónomas que vamos a aplicar estas tarifas si se informara con cierto margen de acción”, ha manifestado, recordando que es “una práctica habitual del Gobierno de España de dejar todo a última hora y sin ofrecer toda la información”.