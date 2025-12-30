Villanova destaca el esfuerzo del Consistorio para facilitar proyectos de VPO, pero recuerda que los ayuntamientos no pueden resolver un problema que es “generalizado” en toda España y cuya solución debe partir de una “política de Estado” que actualmente “no existe”

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha anunciado que el Ayuntamiento posibilitará un aumento de la altura en la parcela destinada a la construcción de viviendas protegidas en Torrealquería con la finalidad de atraer inversores que acometan este proyecto, después de que hayan quedado desiertos hasta dos concursos públicos convocados este mismo año.

Villanova ha destacado el esfuerzo del Consistorio para sacar adelante promociones de VPO en el municipio que podrían sumar hasta 200 viviendas entre Torrealquería, La Huertecilla o La Calera, si bien ha recordado que el problema del acceso a la vivienda es “generalizado” en toda España y su solución, ha dicho, “debe partir de una política de Estado que actualmente no existe”.

“Los ayuntamientos no tenemos los recursos para solucionar este problema. Podemos colaborar facilitando el suelo incluso gratis y reduciendo al máximo los impuestos y las tasas, que es lo que estamos haciendo”, ha aseverado el primer edil.

Cabe recordar que este mismo año el Ayuntamiento licitó primero un concurso para la transmisión onerosa de una parcela para la construcción de unas 40 viviendas protegidas en régimen de alquiler en la barriada de Torrealquería, el cual quedó desierto. Posteriormente, el pliego se modificó para destinarlas tanto a venta como a alquiler. En este caso, pese a que se presentó una oferta, la empresa finalmente renunció al proyecto.

La parcela en cuestión cuenta con una superficie de 2.109,83 metros cuadrados y 3.797,69 metros cuadrados de techo, y se valoró según los precios del mercado en 592.966 euros. Ahora, el alcalde avanza que el proyecto se modificará para permitir una altura mayor: de baja + 3 en total, “para conseguir que sea asequible y asumible” debido a los elevados costes de construcción. Los técnicos trabajan ya en el nuevo pliego para publicarlo lo antes posible.

Villanova ha defendido el trabajo realizado por el Ayuntamiento para facilitar VPO y ha puesto como ejemplo este plan, el convenio ya aprobado para destinar suelo para vivienda protegida en La Huertecilla (que plantea un nuevo estudio de ordenación de la zona) o el procedimiento iniciado para expropiar suelo para construir en el denominado Ensanche de Torrealquería.