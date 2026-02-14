El Centro Cultural se ha llenado para presenciar este concierto a cargo de la banda que lidera la cantante Noe Sakura, un espectáculo enmarcado dentro de la primera edición del Ciclo ‘Jazz en el Aleixandre’

El Centro Cultural Vicente Aleixandre acogió este viernes un nuevo concierto del I Ciclo Jazz en el Aleixandre, que en esta ocasión rindió homenaje a una de las grandes leyendas del rock: Janis Joplin.

Bajo el título “Piece of Janis”, el espectáculo ofreció un recorrido musical por la obra y el espíritu de la artista estadounidense, evocando su voz inconfundible, su carácter libre y su intensidad sobre el escenario. El concierto logró trasladar al público a la energía de finales de los años sesenta, con referencias inevitables a himnos generacionales como“Piece of My Heart”.

Se trató de uno de los tributos más destacados a la artista americana, abordando los grandes clásicos de Janis Joplin para todos aquellos que no pudieron acudir a aquel festival memorable. “Piece of My Heart”, canto de toda una generación, volvió a sonar con fuerza sobre el escenario de Noe Sakura, una de las voces andaluzas que mejor reúne en la actualidad las características vocales y el nervio interpretativo de la artista.

La cantante ha estado acompañada por Fran Malpica (teclados), Pablo Guzmán (guitarra), Jorge Blanco (bajo eléctrico) y Carlos Campos (batería). Juntos ofrecieron un directo potente y cercano, pensado para conectar emocionalmente con el público, que respondió con entusiasmo durante toda la velada.

La cita se consolidó como una de las propuestas más destacadas del ciclo, combinando jazz, rock y emoción en una noche dedicada a una figura imprescindible de la historia de la música.