El alcalde, Joaquín Villanova, quiso acercarse para saludar a los jóvenes asistentes, que disfrutaron de una celebración sana, sin alcohol y con el formato de Semáforo Party. Organizaban los Corresponsales Juveniles con la colaboración del Ayuntamiento

El programa de ocio alternativo y saludable La Hoguera ha celebrado este viernes una de sus fiestas temáticas más esperadas con motivo del Día de San Valentín, reuniendo a centenares de jóvenes de entre 12 y 17 años en el salón de usos múltiples de la Casa de la Juventud.

La cita, organizada por la asociación Corresponsales Juveniles en colaboración con el Área de Juventud, volvió a ser todo un éxito de participación y organización. En esta ocasión, la fiesta siguió la dinámica de la popular Semáforo Party: los jóvenes sin pareja portaban pulsera verde, los que estaban en pareja, roja, y aquellos en una situación “indefinida”, naranja.

Durante la velada no faltaron la música, a cargo de un joven DJ Alhaurino, un ambiente de temática romántica con photocall decorado con globos, así como una zona de juegos para el disfrute de los asistentes. Como es habitual en estos encuentros, se habilitó un servicio de barra con bebidas sin alcohol, como mojitos y refrescos.

El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Juventud, Iraya Villalba, asistieron a la fiesta y pudieron comprobar de primera mano el buen ambiente, la alta participación y la correcta organización del evento, que contó con seguridad privada, servicio de guardarropa y la colaboración de casi una veintena de monitores de Corresponsales Juveniles.

Villalba felicitó a los organizadores por una nueva edición de La Hoguera, destacando que este tipo de iniciativas permiten a los menores disfrutar de un ambiente «sano y muy divertido» en fechas señaladas como San Valentín. Asimismo, aseguró que desde su Área seguirán apostando por celebraciones que fomenten el ocio juvenil en espacios seguros dentro de la localidad.