La OFMA (Orquesta de Flautas de Málaga) regresa al Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ tras su exitoso paso por el mismo recinto en el 2025. La cita forma parte del programa de actos de primavera del Área de Cultura que dirige Manuel López y será el viernes, 13 de marzo, a partir de las ocho de la tarde con entradas numeradas a 3 euros ya a la venta a través de internet en la ticketera www.mientrada.net y en el propio Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’.

La Orquesta de Flautas de Málaga se conformó a mediados del año 2014, bajo la denominación Orquesta de Flautas Martín Tenllado (OFMT), con la intención de dar la oportunidad a flautistas de participar en un tipo de agrupación instrumental poco usual.

Esta agrupación la forman diferentes instrumentos de la familia de la flauta como son la flauta travesera, el flautín, la flauta contralto, la flauta baja y la flauta contrabaja. Tiene como finalidad la difusión de la cultura musical y en especial la flautística, así como el disfrute tanto de músicos como de oyentes. En el año 2020, se decide conformar esta agrupación como Asociación ante la Junta de Andalucía bajo el nombre de Orquesta de Flautas de Málaga.

En la primera parte del concierto la OFMA ofrecerá la interpretación de obras musicales de diferentes estilos, desde el clasicismo de Mozart hasta la sorprendente pieza de Gareth McLearnon que dará paso al descanso. Para la segunda parte, interpretará una de las obras más conocidas del escritor Henrik Ibsen, el poema dramático romántico ‘Peer Gynt’. Bajo una cautivadora narración acompañada de imágenes se podrá escuchar una de las músicas más interpretadas en los últimos tiempos.

Desde el área animan a acudir y disfrutar con este recital mostrando a su vez de esta manera el apoyo a la cultura y a los jóvenes talentos de la música malagueña.