Conductor/a de Camión Nacional e Internacional en Alhaurín de la Torre

Se busca Conductor/a de camión para transporte nacional e internacional de mercancías en Alhaurín de la Torre, Málaga. Requiere carnet C1+E, tarjeta de cualificación del conductor y experiencia en conducción de vehículos de transporte. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa, salario de 1.700 €/mes y horario según convenio.

Oferta de empleo gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Planchadora en Tintorería-Lavandería en Málaga

Tintorería en Alhaurín de la Torre, Málaga, busca Planchadora con experiencia en lavandería, planchado y atención al cliente. Las funciones incluyen recepción y entrega de prendas, lavado, planchado, tratamiento de ropa y mantenimiento del orden. Se ofrece contrato laboral según convenio, jornada parcial o completa a convenir, horario rotativo mañana/tarde, con miércoles y domingos cerrados y sábados solo mañana, además de vacaciones según convenio.

Oferta vista en el portal Tablondeanuncios.com

Técnico/a de Autocaravanas en Alhaurín de la Torre (Indie Campers Spain)

Indie Campers busca Técnico/a de Autocaravanas en Alhaurín de la Torre, Málaga, con más de 5 años de experiencia en mecánica y reparaciones eléctricas, preferiblemente en autocaravanas. Sus funciones incluyen inspecciones, mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones ligeras, diagnóstico de sistemas y coordinación con proveedores. Requiere formación en mecánica/mecatrónica, inglés intermedio y disponibilidad fines de semana. Se ofrece contrato fijo discontinuo, jornada completa y salario de 21.000–22.000 € brutos anuales.

Oferta de empleo encontrada en InfoJobs

Dentista en Alhaurín de la Torre (Clínica Domesa)

Clínica Domesa busca odontólogo/a general para incorporarse a su equipo en Alhaurín de la Torre, Málaga. La persona seleccionada realizará diagnósticos, planificación de tratamientos, atención en odontología conservadora y seguimiento clínico, colaborando con odontólogos experimentados. Requiere grado en Odontología, actitud proactiva, interés por aprender y capacidad de trabajo en equipo. Se ofrece aprendizaje continuo, posibilidad de crecimiento profesional y participación en el desarrollo de una clínica en expansión.

Oferta vista en LinkedIn

Encargado/a de Producción de Cítricos y Aguacate en Alhaurín de la Torre (LAUROSUR)

LAUROSUR busca profesional para gestión integral de explotación de cítricos y aguacate en Alhaurín de la Torre, Málaga. La persona seleccionada planificará labores, riegos, sanidad vegetal, fertilización y control de plagas, gestionará equipos y maquinaria, controlará costes y consumos, y coordinará con proveedores y servicios externos. Se valoran conocimientos en cuaderno de campo digital y experiencia agrícola. Contrato fijo discontinuo, jornada completa y salario de 25.000–30.000 € brutos anuales.

Oferta de empleo encontrada en InfoJobs

