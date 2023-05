(Rafael Alfonso Alfaro García) Viene de un Artículo previo. También en los datos aportados se dice que: El 7 de julio de 2007, el Templo de Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, fue reconocido como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, por una iniciativa privada sin el apoyo de la Unesco, pero con el reconocimiento de millones de votantes alrededor del mundo.4​

Veamos: De acuerdo que estas construcciones que hay alrededor de la pirámide de kukulcán junto con la propia pirámide son una maravilla. Pero desde luego que no es una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Ya que todas las construcciones de este tipo que hay alrededor del mundo también son una maravilla y tienen la misma cronología.

Por tanto asegurar que es una de las siete maravillas modernas es ignorar que todas estas construcciones están relacionadas; ya que las estaba construyendo la misma especie tan humana como nosotros, que se asentaron en distintas partes del mundo porque pertenecían a distintas razas, que todas tenían distinto estilo arquitectónico y distinta iconografía para representar la misma religión y todas utilizaban la misma tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas.

El que la Unesco no reconozca esto, es un hecho claro que desconoce que son en realidad todas estas construcciones anacrónicas que están por todo nuestro planeta. Entonces cuando otorga a alguna de estas construcciones el título de patrimonio de la humanidad, ¿Cuáles son los criterios que sigue?

Evidentemente aplica la línea editorial ortodoxa: El Dios que preside el sitio, según la mitología maya, es Kukulkán, representación maya de Quetzalcóatl, Dios tomado del panteón de la cultura tolteca.

¿Esto qué quiere decir?; que la Unesco cree en los Dioses. O sencillamente pone en boca de los antiguos hombres que supuestamente construyeron esto, la creencia en toda esta retahíla de Dioses que no se sabe de dónde han salido.

También cabe la remota posibilidad que la Unesco sepa la verdad, pero no quiere que la inmensa mayoría de la población lo sepa, porque esto supondría un cambio muy grande en la manera de comportarse de la gente.

Como ya hemos analizado en el capítulo del monasterio de Montserrat (Barcelona) la iglesia católica conoce la tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas, pero no lo dice. Y además está el hecho de que gasta grandes sumas de dinero en desplegar telescopios; el vaticano tendrá unos 8 telescopios, al parecer hay cuatro actualizados. ¿Para buscar qué?

Si la iglesia católica nos oculta que conoce la tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas. ¿Podemos creer que difundirá lo que realmente está buscando en el universo? ¿Podrían estar observando las constelaciones zodiacales que nos rodean y que como ya hemos analizado en distintos capítulos, con toda probabilidad están habitadas por una civilización humana?

En los datos también se dice que: La arquitectura monumental que ha llegado hasta nuestros días, que es emblemática del yacimiento, tiene una clara influencia tolteca. El Dios que preside el sitio, según la mitología maya, es Kukulkán, representación maya de Quetzalcóatl, Dios tomado del panteón de la cultura tolteca.

Veamos: Es decir; que los hombres de esa época que no conocían la escritura, ni la rueda, ni tenían herramientas de hierro construyeron esa ciudad o ese complejo ceremonial para adorar a sus Dioses. Pero por otra parte si no conocían la escritura ¿Qué son los jeroglíficos que están representados en esos muros? Los cuales no están traducidos.

También en los datos aportados se dice que: De acuerdo con la evidencia disponible, es posible que muchas de las construcciones principales de la ciudad hayan sido destruidas y reconstruidas más tarde. Se puede decir que el declive de Chichén Itzá se dio en un contexto de violencia, que condujo a la pérdida de la hegemonía Chichén Itzá en el Mayab.

Veamos: Este conjunto de Kukulcán ha sido muy restaurado ya que estaba en un estado ruinoso. Tal y como lo dejaron los verdaderos constructores hace 12.500 años cuando abortaron la construcción e inutilizaron este lugar (esto lo podemos ver en fotografías antiguas): Tanto de una forma eléctrica de la que he podido ver algunas marcas de rayos, como derruyendo estas construcciones, que es otra de las formas que usaron para inutilizar estas maquinas. Por lo tanto el dato de que el declive de Chichén Itzá se dio en un contexto de violencia, que condujo a la pérdida de la hegemonía Chichén Itzá en el Mayab. Es otro conejo que la arqueología ortodoxa se saca de la chistera.

También se dice en estos datos que: Se formó la Liga de Mayapán, que fue una unión de casas sacerdotales de la península, entre las que las más importantes eran Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá. Sin embargo esta liga fue destruida por un desacuerdo entre los caciques (halach uinik) de los participantes que llevó a una declaración de guerra de uno de ellos, Hunac Ceel, quien se proclamó halach uinik de Mayapán. Esto originó la ruptura con los itzáes, quienes perdieron el conflicto y debieron eventualmente huir en el año 1194 d. C. y refugiarse en el Petén, de donde habían venido originalmente hacía casi diez siglos.9​