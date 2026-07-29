La actividad, que beneficia a 15 familias, tiene lugar en el IES Gerald Brenan y está organizado por la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Autismo Sur. Los participantes disfrutan de talleres y numerosas visitas al exterior

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a la edil de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, y la de Educación, Pilar Conde, han visitado este miércoles el campamento para chicos y chicas con discapacidad que llevan a cabo la Fundación Autismo Sur junto al Ayuntamiento en las instalaciones del IES Gerald Brenan.

En total son quince las familias que se están beneficiando de este campamento, en el que se ofrecen actividades lúdicas y deportivas para estos jóvenes y que incluye numerosas salidas a parques de la localidad, piscinas y actividades acuáticas en la playa como surf. El campamento cuenta con monitores especializados que se encargan del cuidado y atención de los usuarios así como personal de Autismo Sur para que todo se desarrolle con normalidad.

Estará funcionando hasta el próximo 14 de agosto y supone una manera de aliviar el peso de estas familias en el cuidado de los chicos y chicas y facilitar su conciliación laboral y familiar. Las autoridades han departido con los usuarios y sus monitores y han podido comprobar lo bien que lo pasan y el cuidado y atención que reciben con mucho mimo para hacer de cada día una experiencia nueva y maravillosa.

El alcalde ha destacado la ayuda que supone para las familias el contar con un espacio donde sus hijos e hijas puedan pasar las mañanas del verano y entretenerse y divertirse con otros chicos y ha agradecido la labor de Fundación Autismo Sur, así como la cesión del espacio por parte del IES Gerald Brenan donde las instalaciones son amplias, aunque ha desvelado que el próximo verano buscarán un edifico que esté climatizado para un mayor confort de los usuarios.

CARPA NUEVA EN EL INSTITUTO

Aprovechando la visita al centro educativo, el alcalde y la concejala de Educación han podido ver en primera persona la instalación de una gran carpa en el patio central del instituto por parte de la Delegación en Málaga de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía para proteger del sol a los alumnos y alumnas en el inicio del próximo curso escolar y mitigar el calor que todavía suele hacer en el mes de septiembre. Villanova ha agradecido esta inversión por parte del Gobierno andaluz en Alhaurín de la Torre.