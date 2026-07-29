El Área de Juventud y los Corresponsales Juveniles presentan esta iniciativa, que se desarrollará del día 17 al 28 en horario de 9 a 14 horas, con posibilidad también de aulas matinal (entrada a las 8) o de tarde (salida a las 15), para edades de 4 a 13 años

Aunque el Campamento Urbano termina el 14 de agosto, la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre volverá a acoger talleres infantiles de fin de verano la segunda quincena del mes. Así lo han anunciado el alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Juventud, Iraya Villalba, que han destacado esta novedosa iniciativa para ofrecer una alternativa educativa y de ocio a las familias del municipio en las semanas previas al inicio del curso escolar.

Los talleres van dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 13 años de edad y el horario es el mismo que el del campamento: de nueve de la mañana a dos de la tarde, con la posibilidad de solicitar también aula matinal (entrada una hora antes) o de tarde (salida una hora después), por 10 euros más cada opción. El precio general es de 67 euros por plaza.

Los participantes disfrutarán de una gran variedad de actividades de deportes, juegos, dibujos, pintura y artes plásticas en general, siempre pensando en fomentar la creatividad, el compañerismo, la imaginación y valores positivos asociados a la convivencia y la sociabilización. Las inscripciones pueden formalizarse ‘on line’ a través de los códigos QR que figuran en el cartel adjunto a partir de las cinco de la tarde de este miércoles, día 29.