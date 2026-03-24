Dos agentes participan en esta actividad lúdica y divulgativa, organizada por el propio centro, para que los niños y niñas de 5 años conozcan distintos tipos de profesión

Dos agentes de la Policía Local de Alhaurín de la Torre han visitado este martes el CEIP Maruja Mallo para acercar a los alumnos y alumnas de Infantil de 5 años su labor y dar a conocer el equipamiento con el que trabajan, a lo largo de una actividad divulgativa, a la vez que lúdica para los niños y niñas, organizada por el propio centro escolar.

La actividad se enmarca dentro del proyecto que están desarrollando en este segundo trimestre del curso las tres clases del ciclo de Infantil de 5 años para conocer distintas profesiones explicadas por los propios padres y madres del centro y acercar de esta manera a los más pequeños el mundo laboral, a la vez que a la sociedad en la que viven, y las labores que realizan los mayores en distintos ámbitos.

La coordinadora de Infantil del CEIP Maruja Mallo, Susana Torreblanca, ha explicado que con ellos se les da visibilidad a las diferentes profesiones, los niños y niñas conocen de primera mano en qué consisten y les dan una idea del mundo laboral de su futuro. Con la visita de la Policía Local acercan la figura del agente a los niños para que los vean como alguien que está para ayudar y servir al ciudadano y a los que pueden acudir en caso de ayuda o emergencia a la vez que se les inculca valores como el respeto o la educación a los servidores públicos.

Los funcionarios han explicado, con ayuda de imágenes, cuál es su labor y funciones y cómo pueden identificarlos los pequeños y, posteriormente, han podido ver in situ un coche patrulla, una moto y algunos de los distintivos y material con el que cuentan.

Además de agentes de policía, este trimestre han pasado por el centro bomberos, médicos, cocineros o peluqueras, entre otras muchas profesiones.