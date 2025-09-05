El BOP publica la nueva Oferta de Empleo Público que contempla cinco plazas que se sumarán a las cuatro ya aprobadas. La convocatoria se publicará próximamente con la idea de resolver el proceso lo antes posible y que se incorporen a la plantilla el año que viene tras el correspondiente curso en el IESPA.

La plantilla de la Policía Local de Alhaurín de la Torre contará con nueve agentes más que se prevé que se puedan incorporar al servicio el próximo año 2026. El Boletín Oficial de la Provincia publica este viernes el anuncio de la aprobación de la Oferta de Empleo Público para este año, que contempla un total de cinco plazas de policía cuya convocatoria se publicará en las próximas fechas.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha dado orden para sumar en dicha convocatoria otras cuatro plazas que se aprobaron en la oferta de empleo anterior y cuyas bases y temario ya se encuentran elaborados, por lo que serán un total de nueve agentes los que vendrán a reforzar el cuerpo policial.

La Concejalía de Personal y Recursos Humanos ha iniciado los trámites para sacar adelante el proceso selectivo que unificará ambas ofertas, y que se publicará en los correspondientes boletines oficiales y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Área de Seguridad Ciudadana que dirige Francisco José Sánchez confía en que, tras resolverse los procesos selectivos, los ganadores de las plazas puedan incorporarse al siguiente curso del IESPA (Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía) el año que viene e incorporarse después a la plantilla en periodo de prácticas. El concejal agradece el trabajo realizado por todo el área, funcionarios y el resto de departamentos implicados para reforzar el equipo humano y técnico de la Policía Local en aras de mejorar la seguridad de la población local.