Más de 10 millones de personas visitaron en 2023 las bibliotecas andaluzas, con una afluencia media de 12.623 por cada institución

La plataforma eBiblio Andalucía registró 20.959 personas únicas el año pasado, y se contabilizaron 429.082 préstamos, la mayoría libros

La Red de Bibliotecas de Andalucía, integrada por 797 bibliotecas públicas, ofrecieron su servicio el año pasado, dando cobertura al 97,5% de la población andaluza. Así lo recogen los datos de avance de 2023 proporcionados por la Unidad Estadística y Cartografía de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. En las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla este porcentaje superó el 99%, siendo las tres últimas provincias citadas las que tienen un mayor número de bibliotecas públicas.

Los datos estadísticos desvelan, además, que a lo largo del pasado año, fueron 10.060.414 personas las que visitaron la bibliotecas andaluzas, para cualquiera de sus servicios o participar en sus actividades, con una afluencia media de 12.623 visitas por biblioteca. Sevilla y Málaga superaron los 2.000.000 de visitas, seguidos por Almería y Granada, que rebasan el millón de visitantes.

De la cifra total de visitantes a las bibliotecas, 2.591.741 disponían de tarjeta de usuario de la Red, lo que significa que el 30% de la población andaluza podía hacer uso de cualquiera de los servicios ofrecidos por las bibliotecas andaluzas, entre los que se encuentran los préstamos, clubes de lectura o servicios digitales como eBiblio Andalucía. Las provincias con mayores porcentajes de población con tarjeta de usuarios son Granada, Córdoba y Sevilla.

Con respecto a las personas usuarias inscritas por grupos de edad, el 70,16% se corresponde con mayores de 14 años, siendo el 29,84% el porcentaje de los infantiles. Sevilla, Málaga y Granada lideran las provincias con mayor número de personas usuarias adultas, mientras que Córdoba, Jaén y Huelva encabezan las provincias con mayor número de usuarios inscritos infantiles.

La distribución por sexo, en cambio, muestra un reparto más equilibrado, si bien el porcentaje es ligeramente superior en las mujeres, un 55% frente al 45% de los hombres. Málaga alcanza el 56,40% de mujeres inscritas frente al 43,60% de hombres.

En cuanto al préstamo de documentos físicos (libros, publicaciones periódicas, CDs, DVDs, documentos gráficos, etc.), en el año 2023 se realizaron 2.692.180 préstamos, confirmando la recuperación de las cifras alcanzadas antes del año 2020. De los materiales prestados, el libro es el material más demandado, con un 95,6%; los DVDs no superan el 3%, y las publicaciones periódicas, así como los CDs no alcanzan el 1%. Málaga representa la provincia con mayor número de préstamos, con 683.865, seguida por Sevilla, que tramitó 634.436.

También cabe destacar las actividades culturales programadas por las bibliotecas, y que suponen una oferta atractiva para los usuarios. Entre los actos organizados por bibliotecas se pueden distinguir visitas a las propias bibliotecas, cuentacuentos, clubes de lectura, presentaciones de libros, cursos y talleres, jornadas, congresos y conferencias, exposiciones, etc.

En el año 2023, como apuntan los datos, se realizaron 48.176 actividades, de entre las que destaca en primer lugar los clubes de lectura con 11.725, seguidas por los 7.044 cuentacuentos, las 6.981 visitas y los 6.275 cursos y talleres. Las provincias que organizaron un mayor número de actividades culturales fueron Sevilla, Málaga y Granada.

eBiblio Andalucía y Andalucía eFilm

A las actividades y servicios que prestan las bibliotecas de la Red de Biblioteca de Andalucía se suman los servicios prestados por plataformas digitales como eBiblio Andalucía y Andalucía eFilm, que ofrecen contenidos digitales, una de préstamos de audiolibros, libros, revistas y periódicos electrónicos, y la otra, de películas y series.

En concreto, la plataforma eBilblio Andalucía contabilizó 20.959 personas únicas en el pasado año, que solicitaron 429.082 préstamos, de los cuales 203.456 fueron libros, 54.737, audiolibros, 53.493 revista y 117.397 periódicos. Si se comparan los datos con los de 2017, cuando se inició este servicio, se aprecia un incremento tanto en el número de títulos, pasando de 2.966 en 2017 a los 12.241 en 2023, como en el número de personas usuarias activas, elevándose la cifra de 5.169 en 2017 hasta los 20.959 mencionados, o en los préstamos, registrándose 429.082 en 2023 en comparación con los 49.082 del primer año de servicio.

Respecto a Anducía eFilm, este servicio, que entró en funcionamiento hace justo siete meses, cuenta ya con 6.223 personas usuarias. Éstas pueden acceder a un gran número de listas de películas que sirven de orientación, entre las que se encuentran ‘Clásicos del cine’, ‘Joyas del cine’, ‘Esto es un drama’, ‘Basadas en hechos reales`’, o ‘Es un misterio’, entre otras.