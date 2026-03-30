‘La furia en mí, desolación’ es el título de esta muestra fotográfica que organiza la asociación Soroptimist International Costa del Sol, que cuenta con un proyecto de ayuda a mujeres perjudicadas por la DANA de Valencia. Las fotos son de Vicenta Casan

La sede de la asociación Amigos de las Bellas Artes Pincel y Barro, ubicada en la urbanización Pueblo Cortijo, concretamente en la calle Luis María Valtueña, acogerá desde el próximo sábado, 11 de abril, una exposición fotográfica solidaria de la asociación Soroptimist International Costa del Sol. Esta asociación compuesta por mujeres cuenta con el proyecto Soroptimist a tu Lado, un proyecto para apoyar a las mujeres cuyos medios de vida se habían visto afectados por la DANA que afectó a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

Mediante la recaudación de fondos, la sensibilización, el apoyo financiero y legal y simplemente dedicando tiempo a escuchar, la organización acompañó a varias mujeres en su proceso de reconstrucción.

Las socias las visitaron en dos ocasiones, creando vínculos genuinos que han perdurado más allá del proyecto. Estos vínculos son los que ahora traen la exposición fotográfica de Vicenta Casan, una mujer valenciana que antes de abrir su estudio de yoga trabajaba como fotógrafa profesional. Al regresar a su negocio tras la catástrofe, comenzó a documentar lo que encontró: materiales empapados de barro, equipos dañados y pertenencias personales convertidas en escombros. En lugar de centrarse en la destrucción a gran escala, sus imágenes capturan el lado más íntimo y personal de su pérdida. Su exposición, ‘La furia en mí, Desolación’, invita al público a ver estos momentos a través de sus ojos y a reflexionar sobre lo que significa perderlo todo.

Las fotografías de la muestra estarán a la venta y el 10 % de los beneficios se destinará a apoyar a Soroptimist International Costa del Sol. Esta organización sigue apoyando a mujeres profesionales necesitadas y espera relanzar Soroptimist a tu Lado en el futuro.

Soroptimist International Costa del Sol forma parte de una organización no gubernamental (ONG) con estatus consultivo general ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La inauguración de la exposición se ha previsto a las siete de la tarde con entrada libre y desde Pincel y Barro, su presidente, Francisco García, invita a los vecinos a visitar la sede y disfrutar de la colección apoyando la iniciativa solidaria que conlleva.