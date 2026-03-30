La Biblioteca Provincial, el Museo de Málaga y el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera acogerán diversas actividades

También se han programado actividades para fomentar la inclusión con ocasión del Día del Autismo cuya conmemoración coincide con el 2 de abril

La red de bibliotecas públicas y museos andaluces, dependientes de la Consejería de Cultura y Deporte, va a celebrar durante el mes de abril el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil con un programa de actividades que incluye talleres, cuentacuentos, teatro, presentaciones de libros y exposiciones, y al que se suma también la Alhambra de Granada, con dos paseos literarios, y el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, con un taller de cuentos.

La efeméride se conmemora en todo el mundo el 2 de abril, día en que nació el escritor danés Hans Christian Andersen, el famoso autor de cuentos para niños, con títulos tan conocidos como ‘El patito feo’, ‘El soldadito de plomo’ y ‘La sirenita’, entre otros. En ese sentido, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, señaló que “bibliotecas, museos y conjuntos ofrecen con motivo del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil una programación de actividades para fomentar la lectura entre los más pequeños y los adolescentes”.

Las actividades comienzan el 1 de abril, con la apertura en la Biblioteca Provincial de Cádiz de una exposición dedicada a uno de los personajes más conocidos de la literatura infantil: Pinocho, con motivo del segundo centenario del nacimiento de su autor el italiano Carlo Collodi. La muestra bibliográfica, que incluye una guía de lectura, se podrá ver hasta el 30 de abril y se complementa con un taller creativo de manualidades sobre el personaje que se celebrará el 1 de abril.

Además, entre el 1 y el 30 de abril, la Biblioteca de Granada ofrecerá una selección de obras dedicadas al público infantil y juvenil. Ya el 6 de abril, también en la capital granadina, la Biblioteca de Andalucía ha organizado una actividad de narración oral para toda la familia titulada ‘¡Cuidado, libros sueltos!’, a cargo de Noelia Camacho. Ese mismo día dará comienzo una exposición bibliográfica con las últimas novedades en literatura infantil y juvenil de la Biblioteca Provincial de Málaga, en cartel hasta el día 18.

También el 6 de abril, la Biblioteca Provincial de Jaén acoge una representación teatral de ‘El patito feo’, a cargo de la compañía Small Clowns que podrá disfrutarse en dos pases. Además, la biblioteca jiennense ha preparado para el 16 de abril una sesión de cuentacuentos infantil a cargo del narrador Blas Rueda.

Las actividades en los museos andaluces para celebrar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil también arrancarán el 1 de abril, en concreto, en el Museo de Jaén con un taller para toda la familia titulado ‘Un gran viaje’ y que propone una aventura uniendo arte y folklore a partir del cuento editado por este espacio museístico sobre su colección.

El Museo de Málaga también presenta, aunque el 2 de abril, día en que se celebra oficialmente la efeméride, el cuento que ha realizado también en torno a sus colecciones, titulado ‘La dama que perdió la cabeza’ y que tiene como protagonista una escultura romana femenina que preside la entrada de este espacio de la Consejería de Cultura y Deporte.

La programación continuará el 7 de abril con una mesa redonda en el Museo Arqueológico de Granada sobre cómo los cuentos pueden ser un vehículo para la transmisión y el conocimiento de la Arqueología, con la presencia de escritores e ilustradores. Por su parte, el Museo de Almería propone el 10 de abril un viaje a la edad de piedra de la mano de María del Pilar López Gómez, autora de ‘Atrévete a viajar a la Prehistoria’, cuento basado en centro y que forma parte de la colección ‘Cuéntame un Museo’.

A la celebración se unen también el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, con la celebración el 16 de abril de un taller de creación de cuentos de tradición oral para los más pequeños y titulado ‘Cocina de palabras’; y la Alhambra de Granada, que ha organizado para los días 11 y 18 de abril dos paseos literarios en torno al cuento ‘Burak, el burro que soñaba con la Alhambra’.

Día Mundial del autismo

El 2 de abril también se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció en 2007 con el objetivo de mejorar la comprensión y promover la aceptación de las personas con Trastorno del Especto Autista (TEA), fomentando, además, el respeto y la inclusión de todas las personas con discapacidad.

Así, la Biblioteca Provincial de Granada ha organizado para el 10 de abril una actividad que conmemora tanto el Día del Autismo como el de la Literatura Infantil y Juvenil. Se trata de un encuentro en torno al poder de la lectura y la escritura como herramientas de conexión a cargo del escritor David Gómez.

Además, el Museo de Bellas Artes de la capital granadina ha preparado para el 8 de abril un taller de arteterapia, orientado a los miembros de la Asociación Granadina de Síndrome de Asperger-TEA. La actividad plantea un recorrido adaptado, de la mano de Alberto Cordón, por la exposición permanente y posteriormente un taller de expresión artística.

Finalmente, el Museo de Jaén expondrá hasta el 30 de abril, bajo el título de ‘Diosa de la sabiduría y de las artes’, un busto de Minerva en terracota del siglo II y que proviene de la sección de Arqueología. Lo hace dentro de la actividad ‘Un museo para todxs’, que vincula la colección con la acción social de una entidad seleccionada, que en esta ocasión es la asociación Horizonte Asperger.