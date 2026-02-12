¿Saben cuál es el sonido más hermoso del Mundo? La risa de un niño/a.

Sus ojos brillantes y su risa, verles jugar felices.

Eso llena el corazón y el alma de cualquiera.

¿Alguna vez habéis ido a un parque de cualquier barrio, ciudad , pueblo o lugar ?

Os invito a observar.

Quizás lo que más veréis son a abuelitos/as ancianos/as sentados en banquitos viendo el mundo pasar.

Observen sus rostros, sus miradas.

Miradas que parecen distantes en el tiempo, como buscando en su memoria el recuerdo de seres ya perdidos, lugares y momentos del pasado, su pasado.

Observen su mirada, cuando de repente vuelven al presente, al aquí ,al ahora.

¿Hacia dónde dirigen su vista y nosotros mismos, hacia dónde la dirigimos?

Hacia la fuente que echa agua, hacia los árboles y sus hojas que se mueven suavemente por el viento que les sopla,… pues sí también se dirige a todo ello, pero normalmente y especialmente se nos va al chiquillo del columpio que se sube encima del sillín y tememos que se caiga y se lastime o a la chiquitilla de las coletas que sube por las escaleras para tirarse por el tobogán, mientras otra le sigue de cerca para tirarse justo detrás de ella.

Al grupo aquel que juega al pilla pilla y le dice uno al otro:

– Tú la llevas.

Ellos son la » VIDA » la esencia y el futuro de este Mundo.

Sin ellos el Mundo se acaba y se muere, así de claro y transparente es.

Los abuelos bien lo saben; quizás porque por edad contemplan con admiración, y diría que hasta con envidia, la belleza de los años reflejadas en pequeños cuerpecitos que corren, saltan, brincan sin parar, llenos de vida a rebosar.

Ahora os invito a cerrar los ojos y escucharles a ellos, a los niños.

¡Escuchen sus risas!

Hermosa sensación para nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad?

Es risa sin más; sin raza, sin género ni distinción alguna.

¿Saben cuál es el sonido más horroroso y triste del mundo?

El llanto.

El llanto desconsolado de un ser humano que sufre por la pérdida de un ser querido,

y ésto se vuelve desgarrador cuando proviene de algo relacionado con un menor, con un niño/a.

Cuando un padre, madre no puede proteger a su hijo/a del sufrimiento, del hambre, o de cualquier pesar. Daría la vida por estar en su lugar y quitarle su dolor.

¡Ya está bien!

La vida es muy corta para que estemos juzgando que si éste, que si el otro, que si el de más allá.

Dios, Allah, la energía universal, el infinito o lo que cada uno crea nos dió un mundo donde estar.

No nos dijo: ¡Estos aquí y los otros allá!

Nos dió un mundo donde estar y punto.

¡¡¡Ya está bien!!!

Aquí lo importante es ser buena persona y querer hacer las cosas bien sin maldad.

Me da igual si se es blanco, negro, amarillo , rojo, como si se es verde.

Todos somos iguales por dentro, la sangre es roja y punto.

Y cuando nos muramos, nos vamos a ir todos a la porra o ¡qué se yo! Perdonen la expresión.

¡Pero es que!

¡Ya está bien!!! ¿No creen ustedes ?

El mundo debería unirse para que todos pudiéramos tener una vida digna y lo más feliz que se pueda.

Ya la vida de por sí es lo suficientemente dura para que la endurezcamos más con nuestras actitudes intolerantes.

Porque Dios o lo que cada uno crea nos ha dado libre albedrío, capacidad de elegir.

Nos ha dado todos los medios necesarios para que así sea, para que así lo hagamos.

Y esa debería ser la prioridad en este mundo y no otra u otras.

¡Qué todos tengamos la oportunidad de vivir de una forma justa!

El dinero es un mero papel que se rompe y es creado por nosotros los humanos, es solo materia, simple materia.

Recursos en el mundo hay para todos y hay más que suficientes para todos.

Esa debería ser la prioridad del mundo y no otra, ésa y nada más, sin más rodeos y tener corazón, empatía y comprensión con los que son más desafortunados.

Esa y cuidar nuestra amada Tierra.

¡Qué la balanza de la justicia se balanceara de forma justa de verdad de una vez para todos/as!

Hoy tú, mañana aquel y el otro yo.

Pero…

Acercándose el día del Amor hoy nos salió del corazón escribir esto.

Porque es lo que sentimos , porque es lo que pensamos y porque queremos decirlo en libertad, en paz y con amor.

Porque aquél que bien nos conoce sabe que vivimos por y para el Amor.

Porque no nos es ajeno el dolor de otros, el pesar y la necesidad de cualquier otro ser humano.

¡Porque no nos callamos y no miramos para otro lado!, ¡ Porque no nos da la gana hacerlo!

Sin juzgar a nadie, pues no somos quién.

Aquí quién debe juzgar ya sabemos quién es y esperamos que el día que nos toque no nos de mucha caña y aceptaremos todo aquello que nos tenga que decir.

Si es que hay un Dios, si es que hay otro lugar donde nos encontremos de nuevo todos y todas.

Lo mismo no… lo mismo solo hay esto.

Entonces:

¡Pues con más razón aún!

¡FELIZ DIA AMOR A TODOS y TODAS!

(Por: Coautores: Jesús Miguel Relinque Mota profesor de instituto de Málaga y provincia y María Alfaro Nieto administrativa y poetisa)