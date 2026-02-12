La cita ha tenido lugar en el salón de actos de la Casa de la Juventud, con la presencia de numerosos vecinos y vecinas que han disfrutado de música, baile, juegos y una merienda muy especial. El alcalde, Joaquín Villanova, ha querido acercarse para saludar a los asistentes

Como cada año, los mayores de Alhaurín de la Torre celebraron el Día de San Valentín con una animada fiesta organizada por el Área del Mayor, y que ha tenido lugar en la Casa de la Juventud. Al encuentro asistieron más de un centenar de vecinos y vecinas, entre ellos el alcalde, Joaquín Villanova, acompañado por miembros de la Corporación Municipal.

El espacio fue cuidadosamente decorado con globos y corazones, creando un ambiente festivo y acogedor. Además, se instaló un photocall para que los asistentes pudieran inmortalizar el momento con fotografías de recuerdo.

La celebración estuvo amenizada con buena música, y teniendo como amenizadores al periodista, Luis Algoró, y a la cantante Alicia Espinar, que fue concursante del programa de Torrevisión “Tu eres la estrella”. Los mayores pudieron bailar, cantar y disfrutar plenamente del día más romántico del año. Incluso participaron en distintos juegos que fueron lo protagonistas del día. Asimismo, desde el Área del Mayor se ofreció tarta y una chocolatada para todos los participantes.

El concejal del Mayor, Miguel Pacheco, realizó una valoración muy positiva del evento y subrayó la importancia de organizar este tipo de actividades, que permiten a los mayores compartir y disfrutar juntos de valores tan importantes como el amor, no solo hacia la pareja, sino también hacia familiares y amistades.

En este sentido, señaló que desde el Área del Mayor se continuará trabajando para que las personas mayores se sientan cómodas y puedan disfrutar al máximo de todas las celebraciones.

La jornada contó con una gran acogida por parte de los asistentes, que reflejaron en sus rostros la alegría de poder pasar un día especial rodeados de amigos y buen ambiente.