La iniciativa, diseñada por primera vez mediante convocatoria pública, refuerza la cualificación y modernización del sistema deportivo andaluz

La Consejería de Cultura y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Deporte (IAD), impulsa la edición del Programa de Formación Continua IAD 2026, que recoge un ambicioso plan orientado a reforzar la cualificación, actualización, perfeccionamiento y especialización de los profesionales del deporte en Andalucía. La resolución por la que se aprueba dicho programa ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), número 29, de 12 de febrero de 2026.

A lo largo del año se desarrollarán 26 acciones formativas en modalidades presencial, semipresencial, online y teleformación, con el objetivo de facilitar el acceso desde cualquier punto de Andalucía. El programa se estructura en ocho áreas temáticas: Gestión Deportiva (5); Actividad Física y Salud (9); Infraestructuras Deportivas (1); Deporte y Mujer (1); Rendimiento Deportivo (6); Deporte Adaptado e Inclusivo (2); Comunicación y Deporte (1) y Otras Actividades (1).

Como principal novedad, el Programa de Formación Continua IAD 2026 ha sido diseñado por primera vez mediante una convocatoria pública abierta, a través de la cual federaciones deportivas, universidades, entidades locales, profesionales y otros organismos vinculados al deporte han podido presentar sus propuestas. Todas las acciones presentadas han sido evaluadas por una Comisión de Valoración.

El programa aborda cuestiones clave como la profesionalización de las entidades deportivas, la empleabilidad, el uso de ‘open data’, la gestión del riesgo; la educación física y la salud en niños y adolescentes; la salud mental, el cáncer, las personas mayores o la adolescencia; el mantenimiento de infraestructuras deportivas; la inclusión y la igualdad; la comunicación deportiva; así como el alto rendimiento en disciplinas como el entrenamiento de fuerza, la gimnasia rítmica, el triatlón o el fútbol, siempre desde un enfoque riguroso y práctico y con la colaboración de profesionales y entidades de reconocido prestigio.

El programa incluye jornadas, cursos, talleres y foros, con duraciones que oscilan entre las 2 y las 50 horas lectivas, y una amplia oferta de plazas en muchas de las actividades, especialmente en las modalidades online. Cabe destacar, además, el carácter gratuito de todas las acciones formativas.

Cada acción se publicará de forma individual en la página web del Instituto Andaluz del Deporte, donde podrá consultarse el programa docente y acceder al formulario de inscripción.