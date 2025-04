(PSOE) Las propuestas recogidas se debatirán en un pleno extraordinario

Las Juventudes Socialistas de Alhaurín de la Torre y el PSOE han lanzado la campaña “Tu voz en el pleno” dirigida a los jóvenes alhaurinos. Desde JSA de Alhaurín, Lucia Toré Fernández ha asegurado que “queremos crear una nueva etapa de progreso en la que se escuchen las voces de los jóvenes de nuestro pueblo, que éste sea el pueblo que nosotros deseamos, en el que podamos vivir”. “Un pueblo con transporte, con acceso a la universidad, un pueblo en el que no solamente se pueda sobrevivir, sino que se pueda vivir”, ha dicho.“Animamos a todos los jóvenes alhaurinos a que nos manden sus propuestas, que nos digan qué quieren ver en este pueblo, para hacer de él un lugar mejor”, ha subrayado.

Por su parte, el portavoz socialista en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha defendido que el municipio cuenta con miles de jóvenes a los que no se da respuesta. “Los problemas de los jóvenes son la movilidad, el ocio, la formación, los estudios…pero más allá de eso, lo que nosotros queremos es que sean los propios jóvenes los que nos lo digan”, ha expuesto. “Vamos a convocar un pleno extraordinario al que vamos a llevar todas esas propuestas de los jóvenes que recojamos”, ha añadido.

“Después de 30 años de gobierno de la misma persona, de Joaquín Villanova, creemos que al final es repetir la fórmula año tras año. Los jóvenes nos quedamos atrás. No puede ser que la única opción que tengamos es que se tengan que ir del municipio, ya sea porque no pueden comprar una vivienda, para el ocio o para estudiar. Ese no es el Alhaurín que queremos. Es el momento de empezar a cambiar las cosas y de darle la voz a los jóvenes”, ha concluido.