Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:



Burger King selecciona personal en Alhaurín de la Torre

La conocida cadena de restauración Burger King ha abierto un proceso de selección para reforzar la plantilla de su establecimiento en Alhaurín de la Torre. La oferta está dirigida a personas entusiastas y con vocación de servicio que deseen trabajar en un entorno dinámico, ocupándose tanto de la atención al cliente y el cobro en caja como de la elaboración de productos en cocina y la preparación de pedidos para reparto. La compañía apuesta fuertemente por el talento interno, ofreciendo un plan de carrera real que permite alcanzar puestos de gerencia en aproximadamente un año. Se brinda un contrato indefinido con diversas opciones de jornada y turnos rotativos, además de un atractivo paquete de retribución flexible que incluye cheques guardería, transporte y descuentos exclusivos para empleados. Es una oportunidad ideal para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional en una empresa líder del sector de la restauración.

Oferta vista en el portal de empleo de Burger King

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://empleo.bkspain.es/jobs/dependiente-a-burger-king-alhaurin-de-la-torre-ref-rdpnd-a2b964ef-4f24-4235-9ec1-639de2195cf4

Alhaurín de la Torre busca oficiales de carpintería para incorporación inmediata

Una empresa del sector de la madera en Alhaurín de la Torre ha lanzado una oferta de empleo para cubrir dos vacantes de oficial de carpintería. La posición está orientada a profesionales con experiencia demostrable en el oficio, capaces de realizar trabajos generales de corte, montaje y acabado de estructuras de madera. Se ofrece una excelente oportunidad de estabilidad laboral mediante un contrato indefinido a jornada completa, con un horario de trabajo intensivo de 08:00 a 16:00 horas que favorece la conciliación personal. La retribución económica se fija en 1.400 euros brutos mensuales con las pagas extraordinarias ya prorrateadas. Los interesados en participar en el proceso de selección deben tener destreza en el manejo de maquinaria específica y un compromiso sólido con los plazos de entrega y la calidad del producto final, integrándose en un equipo que valora el oficio tradicional.

Oferta vista en el portal del Servicio Andaluz de Empleo

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2025-53008&origin=portal-candidatura

Nails Factory busca expertos en manicura y pedicura en Alhaurín de la Torre

La franquicia Nails Factory, referente nacional en el cuidado integral de manos y pies, ha iniciado la selección de personal para su establecimiento situado en Alhaurín de la Torre. La compañía busca técnicos manicuristas apasionados por la estética que dominen técnicas avanzadas como la construcción de uñas en gel y acrílico, además de los servicios tradicionales de manicura y pedicura. El perfil ideal corresponde a una persona organizada, responsable y con un trato exquisito hacia el público, valorándose preferiblemente una experiencia previa de al menos un año en el sector. Se ofrece la oportunidad de integrarse en una red de franquicias líder, en un mercado con alta demanda y constante crecimiento. Los candidatos seleccionados podrán desarrollar su creatividad en un entorno profesional que premia la seriedad y el compromiso, acordando las condiciones salariales según la valía aportada durante las entrevistas.

Oferta publicada en la sección de empleo de Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-esteticista/tecnico_manicurista-5234014.htm

Tragatapas busca chefs con experiencia para su restaurante en Alhaurín de la Torre

El grupo gastronómico Tragatapas ha abierto una convocatoria para incorporar a dos cocineros/as con una sólida trayectoria en el sector. La oferta está dirigida a profesionales con más de cinco años de experiencia, apasionados por la cocina mediterránea y española, que posean habilidades avanzadas en la elaboración de menús y la creación de recetas tradicionales. Además de la destreza en los fogones, el puesto requiere conocimientos en la gestión de stocks de hostelería y un estricto cumplimiento de la normativa APPCC para garantizar la seguridad alimentaria. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con una retribución muy competitiva, situada entre los 1.700 y 2.000 euros brutos mensuales, complementada con el reparto de propinas semanales. Es una oportunidad excepcional para integrarse en un equipo dinámico que apuesta por la excelencia en el servicio y ofrece posibilidades reales de crecimiento profesional dentro de la organización.

Oferta vista en el portal de empleo InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/cocinero-restaurante/of-i654dd3eb8d459a912b14058198f333

AniCura Bahía de Málaga convoca un programa de internado rotatorio para veterinarios

El hospital de referencia AniCura Bahía de Málaga ha abierto el plazo de inscripción para su prestigioso programa de internado rotatorio dirigido a recién graduados en Veterinaria. Los seleccionados se integrarán en un plan de formación estructurado que recorre áreas críticas como traumatología, neurología, oncología, medicina interna y diagnóstico por imagen avanzado. Bajo la supervisión de especialistas reconocidos, los internos participarán activamente en la gestión de casos clínicos, Journal Clubs y sesiones técnicas, desarrollando autonomía en procedimientos de sedación, monitorización y cuidados intensivos. Esta oportunidad no solo ofrece una formación de excelencia en un entorno hospitalario de alto nivel, sino que también abre la puerta a futuras especializaciones dentro del grupo AniCura. Es el impulso definitivo para profesionales que deseen elevar sus competencias prácticas y teóricas en la medicina de pequeños animales.

Oferta de empleo encontrada en LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4293588760/

Hierros Manzano selecciona administrativo/a con perfil comercial en Alhaurín de la Torre

La empresa Hierros Manzano, con tres décadas de trayectoria en el sector de la construcción, ha abierto una vacante para incorporar a un administrativo/a con dotes comerciales en sus instalaciones de Alhaurín de la Torre. El puesto centraliza la gestión administrativa del día a día, incluyendo la tramitación de facturas, albaranes y presupuestos, así como la atención multicanal a clientes vía telefónica, email y WhatsApp. Se busca a una persona organizada con al menos un año de experiencia y formación de Ciclo Formativo de Grado Medio, valorándose especialmente el conocimiento previo de productos férreos o del ámbito de la construcción. La compañía ofrece un contrato indefinido a jornada completa con una retribución de 1.500 euros brutos mensuales. Es una excelente oportunidad para integrarse en un entorno de trabajo sólido y seguro, donde la precisión en la gestión de expedientes y la calidad en el trato al cliente son pilares fundamentales.

Oferta vista en el portal de empleo InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/administrativo/of-i280353894e465c986b4c31af598faf