El Ayuntamiento y la asociación El Gato Garduño avanzan en la aplicación del protocolo CER. Se han contabilizado 1.929 gatos comunitarios, de los cuales se han esterilizado más del 70%. Se colocarán carteles informativos que se suman a los refugios ya instalados

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre continúa dando pasos en la mejora y protección de las colonias felinas del municipio con el diseño y colocación de nuevos carteles informativos que identifican las colonias felinas autorizadas, incluidas dentro del proyecto CER (Captura, Esterilización y Retorno). Estos carteles, como el que se adjunta, informan a la ciudadanía sobre la existencia de estas colonias, su regulación y las normas básicas de convivencia y protección animal.

Esta actuación se enmarca dentro del trabajo de colaboración que mantienen el Área de Sanidad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, la asociación El Gato Garduño y la empresa IVC Paraíso Residencia Canina S.L., fruto del acuerdo a tres bandas alcanzado en 2023 para la gestión integral de las colonias felinas y la correcta aplicación del protocolo CER, en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección y bienestar animal.

Así lo ha remarcado el concejal de Sanidad y Medio Ambiente, Abel Perea, quien recuerda que, gracias a este acuerdo, El Gato Garduño se encarga de la gestión de las colonias y del seguimiento de los gatos comunitarios, mientras que El Paraíso presta el apoyo técnico, veterinario y logístico, contando el municipio con un servicio de recogida y atención de animales permanentemente activo.

Esta señalización supone un avance en la concienciación ciudadana y en la protección legal de los gatos comunitarios, al aclarar que no se trata de animales abandonados ni de plagas, sino de colonias controladas, cuidadas y esterilizadas por personal autorizado. Tal y como ha expresado la asociación El Gato Garduño, estos distintivos “significan protección, seguimiento y respeto hacia unos animales que tienen sentimientos y a los que muchas personas cuidan y quieren”, además de ser el resultado de “mucho tiempo y esfuerzo personal”.

Según los datos facilitados hace pocos meses por el Área de Sanidad a través del Portal de Transparencia, Alhaurín de la Torre gestiona actualmente 1.929 gatos comunitarios, con un último censo actualizado en agosto de 2025. De ellos, entre el 70 y el 71 % se encontraban ya esterilizados, y entre el 42 y el 44 % estaban identificados mediante microchip, lo que refleja el grado de avance del programa de control poblacional.

El Ayuntamiento cuenta además con partidas presupuestarias específicas, entre las que destacan 70.000 euros destinados al programa CER y 251.664 euros para la recogida de animales abandonados, así como un contrato en vigor con IVC Paraíso Residencia Canina S.L. para la recogida, transporte, albergue temporal y atención veterinaria de animales de compañía.

A estas medidas se suma la instalación de casetas-refugio en las colonias felinas, elaboradas por los Servicios Operativos municipales y distribuidas por El Gato Garduño en los puntos donde son más necesarias. Estas estructuras proporcionan cobijo frente a las inclemencias meteorológicas y complementan el trabajo de alimentación, control sanitario y esterilización que ya se viene realizando.

El concejal de Sanidad recuerda que la gestión ética de las colonias felinas es una “herramienta eficaz” para el control poblacional, la mejora de la salubridad y la convivencia vecinal, además de una obligación derivada de la legislación vigente. En este sentido, el Plan de Gestión Ética de Colonias Felinas se encuentra en fase de elaboración.

Desde el Consistorio se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y se recuerda que está prohibido alimentar, molestar o trasladar a los gatos comunitarios sin autorización, ya que se trata de animales protegidos y controlados dentro de un programa municipal.

Para cualquier información sobre colonias felinas o sobre el protocolo CER, las personas interesadas pueden contactar con la asociación El Gato Garduño a través de su web y redes sociales, o a través del correo electrónico asociacionelgatogarduno@gmail.com.