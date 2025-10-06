Es la décima víctima de violencia de género en 2025 en Andalucía

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el presunto asesinato de una mujer de 83 años en Marbella (Málaga), un caso que ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que supone la décima víctima mortal por violencia de género en Andalucía en 2025 y la número 29 en España en el ámbito de la pareja o expareja. No existían denuncias previas y la víctima no había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer ni de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer de la provincia. El presunto agresor se encuentra detenido.

López ha mostrado su “dolor e impotencia” ante este nuevo caso de violencia machista. Así, ha transmitido, en su nombre y en el de todo el Gobierno andaluz, su “condena y repulsa” y ha trasladado sus condolencias y apoyo a la familia y personas allegadas. La consejera ha recordado que los servicios especializados cuentan con recursos que están a disposición de las víctimas y sus familias las 24 horas del día y los 365 días.

La titular de Igualdad ha reiterado que “cada crimen machista es un fracaso de toda la sociedad” y, por tanto, ha añadido que “es imprescindible que administraciones, instituciones y ciudadanía en general actuemos unidos para acabar con esta lacra”. En este sentido, ha solicitado a los entornos de las víctimas “que estén atentos a cualquier indicio que pueda indicar que nuestra madre, hermana, hija o amiga pueda estar sufriendo violencia de género, especialmente en aquellas mujeres que presentan una mayor vulnerabilidad”.

En la actualidad, Andalucía acumula 277 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.324 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Asimismo, hay 485 menores de edad huérfanos desde 2013, 98 en Andalucía.

Un teléfono para todas

Andalucía cuenta con un teléfono de atención a las mujeres, especialmente dirigido a aquellas que sufren violencia: la línea 900 200 999 es un recurso del Instituto Andaluz de la Mujer gratuito y permanente, disponible durante las 24 horas, todos los días del año y está operativa para toda Andalucía. Es anónimo y confidencial y está atendido por un equipo humano formado por personal de las ramas de la Psicología, Derecho y Trabajo Social. De esta forma, permite resolver de manera inmediata dudas y problemas diversos, además gestiona el acogimiento de las víctimas en la red de centros de acogida para víctimas de esta violencia.

El Gobierno andaluz considera la violencia de género una grave vulneración de los Derechos Humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la sufren y enfrentan.

En ese sentido, la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, como institución pública responsable de las políticas de igualdad y de violencia de género en Andalucía, seguirá impulsando las medidas dirigidas a que el resto de instituciones y la ciudadanía en general respondan de manera inmediata y contundente a cualquier agresión machista, se atienda de manera prioritaria a la víctima, se desarrollen actuaciones preventivas para dotar a las mujeres de instrumentos que les permitan hacer frente a la violencia y a no permitir la impunidad social de los agresores. Además, la Junta de Andalucía se compromete a seguir apoyando y trabajando, en el ejercicio de sus competencias, para garantizar vidas libres de violencias machistas.