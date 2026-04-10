Las actividades, que se están llevando a cabo con la colaboración de entidades sociales, finalizarán el próximo 17 de abril

Como cada año, el Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce ha organizado una serie de actividades en torno al Día Mundial de la Salud que se desarrollan a lo largo de dos semanas para finalizar el próximo 17 de abril.

En el Distrito Municipal Bailén Miraflores, los centros de salud Nueva Málaga, Carlinda Miraflores y la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva han planteado distintas actividades que van desde mesas informativas centradas en prevención y promoción de salud hasta una gymkana de salud con jóvenes usuarios del proyecto Caixa Proinfancia, y un taller sobre sexualidad dirigido a profesionales del mismo proyecto. El programa ha sido diseñado teniendo en cuenta a la población a la que va dirigida y con la colaboración de personal técnico del Distrito Sanitario, profesionales de los centros sanitarios y la entidad social ACCEM.

Por su parte, los centros de salud Miraflores, Alhaurín de la Torre y Colonia Santa Inés Teatinos han aprovechado para celebrar sus jornadas de puertas abiertas con el objetivo de que el centro sea percibido como un activo de salud. Desde talleres de zumba, relajación, RCP, visitas guiadas de profesionales a mesas informativas del centro de salud y de entidades de cada barrio han formado parte de los programas.

A estas actividades hay que añadir la participación de la coordinadora del programa en el Distrito Sanitario, Mª Ángeles Fernández, en la mesa sobre el cribado de Cáncer de Colón organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer.

Día Mundial de la Salud 2026: Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia

El Día Mundial de la Salud este año se ha centrado en el poder de la colaboración científica para proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta. La campaña destaca tanto los logros científicos como la cooperación multilateral necesaria para convertir la evidencia en acción, centrándose especialmente en el enfoque de «Una sola salud».

En esta campaña, organizada por la OMS, se invita a las personas de todo el mundo a participar celebrando los logros científicos, comprometiéndose con la evidencia, compartiendo historias personales sobre cómo la ciencia mejora la vida y uniéndose a la conversación mundial a través de #StandWithScience.