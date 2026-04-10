El Pleno del Ayuntamiento aprueba la modificación de varias ordenanzas para la implantación de esta medida, que abre la posibilidad de que las personas con licencia puedan dejar sus vehículos frente a sus cocheras o garajes si se cumplen determinados requisitos

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado en Pleno la modificación de varias ordenanzas municipales con la finalidad de implantar el denominado el ‘doble vado’ en el municipio, lo que permitirá a las personas que cuentan con una licencia de este tipo aparcar frente a sus cocheras o garajes, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Se trata de una medida encargada por el alcalde, Joaquín Villanova, para “garantizar la convivencia entre las medidas de obligado cumplimiento como la reducción del tráfico rodado y facilitar el estacionamiento y acceso a las zonas residenciales”, tal y como se explicaba en el edicto publicado en su momento.

En concreto, en la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de abril se ha aprobado la modificación de tres ordenanzas: la propia ordenanza reguladora de la licencia de vados, la de circulación y la de la tasa por expedición de documentos administrativos, en este último caso para la emisión de las correspondientes tarjetas de autorización.

En cada caso se trata de aprobaciones de carácter provisional o inicial y han salido adelante con el voto a favor del grupo municipal del PP y la abstención de PSOE, Vox y Con Andalucía, si bien en lo referente la ordenanza de expedición de documentos administrativos Vox ha votado en contra. Ahora se publicarán los correspondientes anuncios y se abrirá el periodo de exposición pública para la presentación de reclamaciones o alegaciones.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, que dirige el edil Francisco José Sánchez, contabiliza que son unas 1.200 las licencias de vado de entrada de vehículos concedidas en Alhaurín de la Torre. La mayor parte se podrá beneficiar de este ‘doble vado’, excluyendo las de edificios o bloques de viviendas con aparcamiento comunitario (comunidades).

Una vez entre en vigor, los titulares de la licencia de vado podrán solicitar poder estacionar delante de sus propios vados y se autorizará previo informe favorable de la Policía Local, que debe indicar si se cumple con los parámetros establecidos para ello en función, entre otras cosas, de la anchura del espacio reservado para la entrada/salida de los vehículos o de las propias características de la calle.