El municipio se convierte en el primero de la provincia en incorporar este método de pago digital conforme a las mejoras propuestas por la empresa a la que se le adjudicó el servicio. Funciona a través de la app/web Mowiz: un sistema sencillo y rápido que no requiere registro

Los conductores que quieran aparcar en la zona azul de Alhaurín de la Torre ya pueden pagar el estacionamiento regulado de manera rápida y sencilla con Bizum y sin necesidad de registrarse. Esto es posible gracias a la autorización del Ayuntamiento, que permite a los usuarios realizar el pago de forma inmediata introduciendo únicamente la matrícula del vehículo a través de la app/web Mowiz.

Esta forma de pago era una de las mejoras propuestas por la empresa adjudicataria que se hizo con la concesión del servicio hace unos meses. Dicho contrato se firmó en concreto con la sociedad Estacionamientos y Servicios SAU, que presentó una oferta que rebajaba de 0,004 a 0,0036 €/minuto la tarifa de referencia que establecía el plan de viabilidad vinculado al pliego de condiciones del concurso.

Para utilizar este nuevo sistema, los usuarios podrán abonar el importe del estacionamiento a través de la app gratuita de Mowiz (disponible en App Store y Play Store), vía web (parquimetro.mowiz.eu) o escaneando el código QR presente en el parquímetro, donde solo tendrán que introducir la matrícula y seleccionar un método de pago digital.

Mowiz destaca especialmente por su integración con Bizum, lo que permite realizar el pago de manera inmediata y segura sin necesidad de introducir datos bancarios. También es compatible con Apple Pay y Google Pay, ofreciendo una experiencia ágil y sin complicaciones.

Alhaurín de la Torre se convierte así en el primer municipio de Málaga que ofrecerá este servicio a los conductores con el objetivo de aumentar la seguridad en los pagos digitales y mejorar la experiencia del ciudadano. En Andalucía, Mowiz presta ya servicio en ciudades como Granada, Jaén y Vera, y estará disponible en el corto plazo en Córdoba capital, Baeza, La Línea de la Concepción, Lepe o Loja, entre otras.

Entre las funcionalidades avanzadas que ofrece Mowiz, destaca la extensión del tiempo de aparcamiento desde el móvil, alertas de vencimiento y la posibilidad de consultar y anular multas de manera inmediata.

La solución está impulsada por EYSA, empresa global en soluciones de movilidad con presencia en más de 100 ciudades españolas, que busca facilitar el acceso a sistemas de pago digitales y mejorar la gestión del estacionamiento urbano. Según ha informado la propia empresa, con esta primera fase en Andalucía, Mowiz continúa su expansión en España, donde ofrecerá este servicio en más de 200.000 nuevas plazas de aparcamiento repartidas por España en el próximo año.