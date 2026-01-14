Este jueves, 15 de enero, se abre el plazo para apuntarse al clásico Día en Blanco que organiza el Área de Juventud. El precio es de 30 euros e incluye el transporte, la actividad en la nieve con monitor y seguro de viaje. Más información: 952 415 254

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha organizado el ya clásico Día en Blanco, la excursión a Sierra Nevada para disfrutar de una divertida jornada en la nieve que este año tendrá lugar el próximo 7 de febrero (sábado). El plazo para inscribirse se abre este jueves, 15 de enero, y las solicitudes se pueden formalizar a través del siguiente enlace: https://www.inscribirme.com/diaenblancosierranevada20261

Las actividades que se han previsto para este día en Borreguiles incluyen roscos y trineos. El precio es de 30 euros por persona eincluye el transporte, monitor seguro de viaje. La salida será a las siete y media de la mañana desde la avenida Isaac Peral y el regreso a las cuatro y media desde Pradollano.

Se recomienda que las personas que desean acudir a dicha actividad lleven chaqueta, pantalón impermeable, forro polar o sudadera, gorro, guantes, gafas de sol, crema solar y crema protectora labial. Los menores de 15 años tendrán que ir acompañados de un adulto.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba ha animado a todos los jóvenes del municipio a que se apunten para disfrutar de una gran jornada de convivencia. Pueden solicitar más información a través del número de teléfono 952415254 o mediante la dirección de correo electrónico juventud@alhaurindelatorre.es.