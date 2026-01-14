Habrá prioridad para jubilados y pensionistas, pero cualquier persona puede solicitar cita en el Centro del Mayor o llamando al número de teléfono 952 41 10 05. También se puede renovar el pasaporte. Los documentos deben tener fecha de caducidad inferior a 90 días

El Centro del Mayor ‘San Sebastián’ de Alhaurín de la Torre ha comunicado que el próximo viernes 13 de febrero se desplazará nuevamente al municipio un equipo móvil de expedición para la renovación del DNI y del pasaporte. Este servicio está dirigido a todas aquellas personas cuyos documentos tengan una fecha de caducidad inferior a 90 días. La actividad está abierta a toda la población, aunque se dará prioridad a pensionistas y personas jubiladas.

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en el propio Centro del Mayor o bien llamando al teléfono 952 41 10 05. Desde el Centro del Mayor se anima a los vecinos y vecinas a aprovechar esta oportunidad, que facilita la renovación de la documentación oficial sin necesidad de desplazarse a otras localidades.