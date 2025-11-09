La Banda Juvenil de Alhaurín de la Torre, el Coro del colegio Maruja Mallo y la Rondalla Huertas Viejas de Coín han protagonizado un gran encuentro organizado en el mes en el que se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música

El Auditorio de la Finca Municipal El Portón fue escenario este sábado de un encuentro de agrupaciones juveniles musicales, organizado por el Área de Grandes Eventos y Actividades de El Portón, con motivo del mes de noviembre y la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música.

La cita reunió a jóvenes amantes de la música en una jornada de convivencia, aprendizaje y disfrute compartido. En el evento participaron la Banda Juvenil de Alhaurín de la Torre, la Rondalla Huertas Viejas de Coín y el Coro del CEIP Maruja Mallo, también de Alhaurín de la Torre. En total, alrededor de 150 personas formaron parte de esta velada musical.

El público pudo disfrutar de un variado repertorio que abarcó desde pasodobles y piezas clásicas hasta temas contemporáneos, interpretados con una combinación de voces e instrumentos de cuerda y viento.

El director de la Banda Municipal, Alfonso Ortega, realizó una valoración muy positiva del encuentro y subrayó el papel protagonista de los más jóvenes: “Lo que hace especial este concierto es que ellos han sido los verdaderos protagonistas, cada uno aportando su ilusión y talento, con distintos niveles de experiencia, pero con la misma pasión por la música»