(Independientes de la Guardia Civil, IGC) Los nuevos Sargentos, inician su andadura en su nueva Escala sufriendo un atropello en su conciliación, siendo afectados primero por un periodo escaso para su incorporación a sus Unidades y luego viendo retraído su crédito vacacional.

En el día de ayer, 05 de Julio de 2023, los 241 agentes de la Guardia Civil que tomaban su nuevo empleo de Sargentos en el Colegio de Guardias Jóvenes, iniciaban su andadura en la Escala con dos reveses consecutivos.

El primero de ellos se materializaba a las pocas horas de tomar posesión del cargo. El Director General de la Guardia Civil apenas les concedía tres días para incorporarse a sus antiguas Unidades, siendo un plazo muy comprimido para muchos agentes, sobre todo los llegados desde las islas, que tendrán que hacer un periplo para embarcar sus vehículos, material y enseres, llegar a sus domicilios, eso si no los dejaron por pasar dos años fuera de los mismos, y empezar a trabajar el lunes a las 08:00 horas de la mañana. Desde esta asociación, registramos anoche una petición para ampliar ese plazo hasta 10 días, dejando la incorporación para el día 18 de Julio de 2023, lo que consideramos mucho mas adecuado.

Hay que recordar que muchos agentes llevan fuera de su domicilio desde el inicio del segundo periodo de formación, ya que se fueron a las Unidades de prácticas donde han pasado 19 semanas, con apenas un día para volver a Valdemoro y ahora se ven en la tesitura de organizar su vida en tres días. Además, muchos agentes que vivían de alquiler, dejaron el mismo al residir primero en la Academia de Suboficiales, o en la de Baeza, y luego en su municipio de prácticas, siendo mas ardua la tarea de ahora buscar un alquiler nuevo e incorporarse en un plazo tan corto.

Si esto no fuera suficiente, en la mañana de hoy 06 de Julio de 2023, los Sargentos han visto recortado su crédito vacacional de 2023. Nuevo atropello en sus derechos después de que no pudieran disfrutar de ningún crédito durante este año, lo que no se ha visto compensado con días post curso como se hizo en el primer año de formación. Así pues, los Sargentos reciben dos varapalos consecutivos que lo primero dejan en muy mal sitio a la Institución, donde la conciliación familiar vuelve a pasar a un segundo plano, y segundo vulneran, a priori, la normativa de vacaciones y permisos.

Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC), iniciaremos todos los procedimientos legales para la restitución de dicho crédito de los agentes si la Guardia Civil no rectifica, bien cargando de nuevo los días retraídos o bien dando a los agentes una compensación inmediata post curso.

En Sede Central, a 6 de julio de 2023