(PSOE) “Hay que revitalizar el mercado y aportar por el comercio de cercanía y de calidad”, afirma el portavoz del PSOE, David Márquez

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha afirmado que es “un error que se cierre el mercado municipal”, porque para el líder socialista “hay que revitalizar el mercado y apostar por el comercio de cercanía y de calidad”.

En este sentido, Marquez ha explicado en rueda de prensa que en los últimos años “hemos visto cómo de parte del equipo de Gobierno del PP se ha ido abandonando y dejando morir el mercado municipal”. Y para el concejal socialista esto “no ha sido casual, sino premeditado por parte del alcalde porque no ha dado la posibilidad de abrir licencias de locales ya cerrados, por lo que quedan poco puestos y esto hace que la gente deje de venir”

Para David Márquez, la situación es clara: “Si nos quedamos sin mercado tradicional, nos convertimos en un pueblo franquicia y en una ciudad dormitorio de Málaga”.

Por eso, para el edil del PSOE el señor Villanova, “más que el alcalde de Alhaurín de la Torre, parece el manager de los supermercados de franquicias y de mayorista, porque en el último pleno defendió más este tipo de establecimientos que la compra tradicional”.

En esta línea, Márquez ha asegurado que “la sentencia de muerte del mercado municipal lo anunció el alcalde en el pleno, donde el Ayuntamiento ofreció a la Junta de Andalucía construir ahí un nuevo centro de salud”.

“Alhaurín de la Torre necesita un centro de salud, nosotros fuimos los primeros en pedirlo, pero este no es sitio. Es la Junta de Andalucía la que tiene que construirlo como siempre se ha hecho”, ha afirmado el portavoz socialista.

No obstante, “si el equipo de Gobierno del PP se empeña en hacer el favor a la Junta de cederle unas instalaciones municipales, que sean otras, no en el mercado, no el centro del pueblo, porque hay que apostar por el comercio de cercanía y de calidad”, ha finalizado Márquez.

Sanidad

Por su parte, la secretaria general del PSOE, Patricia Alba, ha explicado que la situación sanitaria de Alhaurín de la Torre “es crítica porque hay falta de personal, con unas instalaciones obsoletas que ya no pueden acoger a tantos usuarios y con una sola ambulancia”.

Para Alba, “el señor Moreno Bonilla y el señor Villanova miran hacia otro lado, mientras la salud se deteriora en Alhaurín de la Torre”.

Por eso, desde el Partido Socialista “vamos a exigir al gobierno de Moreno Bonilla que en los próximos presupuestos contemple una partida para la construcción de un nuevo centro de salud, pero como se merece los alhaurinos y alhaurinas, que de una calidad sanitaria real”.