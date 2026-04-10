El mejor tributo a Pink Floyd de España regresa a Alhaurín de la Torre con un espectáculo imprescindible para los amantes del rock

Alhaurín de la Torre volverá a vibrar este verano con uno de los conciertos más esperados del calendario cultural. La banda IM-PULSE, considerada el mejor tributo a Pink Floyd del país, actuará el próximo sábado 11 de julio de 2026 en la Finca Municipal El Portón, dentro de su cuarta gira nacional.

El evento, que dará comienzo a las 21:30 horas (apertura de puertas a las 20:30), promete convertirse en una de las grandes citas musicales del verano en la provincia de Málaga.

Un viaje al universo Pink Floyd

IM-PULSE no es solo un tributo, es una experiencia. Su propuesta destaca por una cuidada puesta en escena audiovisual que recrea con enorme fidelidad la atmósfera de los conciertos originales de Pink Floyd. Luz, sonido y emoción se combinan para transportar al espectador a ese universo único que marcó a varias generaciones.

Sobre el escenario no faltarán auténticos himnos de la historia del rock como Comfortably Numb, Another Brick in the Wall o Time, piezas que forman parte de la memoria colectiva de millones de personas, además en el 50 Aniversario del Wish You Were Here se interpretaran todas las del Álbum.

Pero hay algo más. Para quienes crecimos con “El Muro”, este tipo de conciertos no son solo música. Son recuerdos, sensaciones y una forma de entender el mundo. Cada acorde, cada proyección, cada silencio… tiene ese peso emocional que convierte la noche en algo difícil de explicar y fácil de sentir.

El Portón, escenario perfecto para una noche inolvidable

El Auditorio al aire libre de la Finca El Portón volverá a ser el enclave elegido para este espectáculo. Un entorno privilegiado que, bajo el cielo de verano de Alhaurín de la Torre, se transforma en el escenario ideal para dejarse llevar por la música.

La combinación de espacio, sonido y ambiente convierte cada concierto en una experiencia envolvente, donde público y espectáculo se funden en una misma emoción.

Una de las citas del verano en Málaga

El regreso de IM-PULSE se perfila como una de las grandes propuestas culturales del verano 2026 en la provincia. Un concierto dirigido tanto a seguidores incondicionales de Pink Floyd como a quienes quieran descubrir —o redescubrir— la grandeza de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.

Porque hay noches que no se repiten… y canciones que nunca se olvidan. Este 11 de julio, Alhaurín de la Torre tiene una cita con la historia del rock. Si alguna vez sentiste The Wall, si alguna vez te perdiste en Wish You Were Here, este concierto no es una opción… es casi una obligación.

Entradas ya disponibles

Las entradas para este esperado concierto ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de la web oficial del evento. Los interesados pueden reservar su localidad cómodamente online en el siguiente enlace:

👉 https://www.tributoimpulse.es/61-Alhaurin-de-la-Torre-El-Porton-pink-floyd-tributo-impulse

Se recomienda no esperar al último momento, ya que este tipo de espectáculos suele registrar una alta demanda, especialmente tratándose de una propuesta tan cuidada y con un público fiel como el de Pink Floyd.